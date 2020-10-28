Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القضاء على مناطق الظل "واجب دستوري" (زغماتي)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 08:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

عين الدفلى - أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ،اليوم الثلاثاء بعين الدفلى، أن القضاء على مناطق الظل أصبح من الآن فصاعدا "واجبا دستوريا" في إطار مشروع تعديل الدستور.

و أوضح السيد زغماتي خلال لقاء جمعه بالمجتمع المدني بالقاعة متعددة الرياضات "عبد القادر حمود" لمدينة عين الدفلى، ان "المادة 17 من مشروع تعديل الدستور تشير إلى ضرورة القضاء على مناطق الظل في جميع أنحاء البلاد، ومن هنا تم إحراز تقدم ملموس لصالح سكان هذه المناطق المعزولة.

وأعرب عن أسفه كون في عام 2020، لا تزال هناك مناطق شاسعة من البلاد تفتقر إلى أبسط الوسائل الضرورية لحياة كريمة، وعن أسفه أيضا لأن الحياة اليومية للسكان المقيمين هناك "لم تتغير ذرة واحدة منذ زمن طويل" على الرغم من أنه تم إنفاق مئات الملايير في هذه المناطق.

وشار إلى أن "إعادة الاعتبار لمناطق الظل تعد من أولويات رئيس الجمهورية" ، مشيراً إلى أن تعيين مستشار لهذا الشأن دليل على الاهتمام الذي تليه أعلى سلطات البلد لهذا الملف.

وحسب الوزير، إذا بقيت هناك منطقة ظل واحدة فقط في البلاد ، فهذا يعني أن المهمة الكامنة في القضاء على هذه المناطق لم تتوج بالنجاح، مؤكدًا أن "شمس الجزائر  يجب أن تشرق على الجميع دون أي تمييز ".

واعتبر السيد زغماتي ، أن حقيقة إهمال هذه المناطق لسنوات عديدة دليل على عدم مبالاة المسؤولين المحليين في ذلك الوقت، الذين كانوا أكثر حرصاً ، بحسب قوله ، على "تسوية شؤونهم وملأ جيوبهم. "

 واوضح أنه لمعالجة هذا الوضع، فان مشروع تعديل الدستور ينص على أنه في إطار التضامن بين البلديات ، يمكن للبلديات الأكثر أريحية من الناحية المالية أو تلك التي لديها وفرة من الموارد أن تساعد المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية.

وأشار زعماتي إلى أنه كون التشريع ينص على إجراءات خاصة لفائدة هذه المناطق من أجل ضمان توازن اجتماعي اقتصادي أفضل، فهذا لا يشكل عملاً تمييزيًا ولكنه ينبع من مقتضيات التضامن والدولة الاجتماعية.

وفي تطرقه إلى الأراضي الزراعية التي تم أخذها بالقوة بذرائع مختلفة ، لم يتردد الوزير في الحديث عن جريمة حقيقية ارتكبت بحق الأجيال القادمة.

 وقال متأسفا: "الأراضي الزراعية الشاسعة للبلاد يمكن أن تغذي أوروبا بأسرها ، لكنها للأسف مشوهة تماما بسبب الخرسانة الزاحفة عليها، مما يعرض الأمن الغذائي للبلاد للخطر".

 وأشار في هذا السياق إلى أن مشروع التعديل الدستوري يطالب المسؤولين (وزراء و ولاة) بالسهر على حماية الأراضي الزراعية، مضيفا ان مستقبل البلاد يكمن في الزراعة.

كلـمات مفتـاحيــة :
القضاء على مناطق الظل "واجب دستوري" (زغماتي)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 28 تشرين1/أكتوير 2020 08:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.28

الحملة الاستفتائية: التعديل الدستوري يعد "معلما لبداية جديدة"

20.10.28

الحملة الاستفتائية: التعديل الدستور يؤسس لانطلاقة جديدة للجزائر ويضمن الحقوق الأساسية…

20.10.28

المولد النبوي: إطلاق القافلة الثقافية "المنارة"

20.10.28

مشروع تعديل الدستور "جاء لتدارك الأزمات التي عاشتها الجزائر" (وزير منتدب)

20.10.28

قسنطينة : التأكيد على"الدور الحاسم" للمفكر مالك بن نبي في الإصلاح الإسلامي 

20.10.28

القضاء على مناطق الظل "واجب دستوري" (زغماتي)

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)

20.10.27

براقي: ضرورة التشخيص الدقيق لمشاكل التزويد بمياه الشرب بولاية سكيكدة  

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"