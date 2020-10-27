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بن بعيبش يرافع من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الاستفتاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

باتنة - رافع رئيس حزب الفجر الجديد, الطاهر بن بعيبش, يوم الثلاثاء من ولاية باتنة من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الفاتح من نوفمبر المقبل, موعد الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.

وقال السيد بن بعيبش في تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي بمدينة عين التوتة لحساب الحملة الإستفتائية: "إن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور هو اختيار من أجل الجزائر وفيه مصلحة للبلاد وللجزائريين ستتحقق من خلاله القطيعة النهائية مع الممارسات السابقة".

وإعتبر رئيس حزب الفجر الجديد أن تزكية هذا المشروع من طرف الشعب "سيعزز الشرعية وسيعطي القوة اللازمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليواصل برنامجه الإصلاحي ومحاربة كل أشكال الفساد"، داعيا بالمناسبة المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الإستفتاء وعدم تفويت هذه الفرصة ومواصلة المسيرة من أجل بناء الجزائر بمؤسسات قوية والمحافظة على المكاسب التي تحققت والمضي إلى الأمام على حد تعبيره.

وحث السيد بن بعيبش الحضور على الإنخراط في عملية التحسيس و الإقناع لإنجاح هذا الموعد الذي وصفه بـ"الفاصل" بالنسبة للبلاد لأن التزكية الشعبية لهذه الوثيقة ستنقل --حسبه-- الجزائر إلى بر الأمان وتجنبها الرجوع إلى ما قبل 22 فبراير  2019 على حد قوله.

كلـمات مفتـاحيــة :
بن بعيبش يرافع من أجل تغليب المصلحة الوطنية يوم الاستفتاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 20:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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