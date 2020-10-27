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مشروع تعديل الدستور سيفتح المجال واسعا لبناء الجزائر و تنميتها (زيتوني)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 20:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات

بسكرة - أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني يوم الثلاثاء من بسكرة أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "سيفتح المجال واسعا لبناء الجزائر و تنميتها".

وأوضح زيتوني في لقاء تحسيسي بقاعة المحاضرات للمتحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعباني في إطار الحملة الاستفتائية على مشروع تعديل الدستور أن "تزكية الشعب لمشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء سيتيح الفرصة لاستغلال مقومات البلاد والطاقات التي تزخر بها لانطلاقة فعلية للتنمية وفتح ورشة كبيرة لبناء الجزائر".

و أضاف أنه "في حال تزكية مشروع التعديل الدستوري ستتمكن الجزائر من تجاوز عديد العقبات في مجال مكافحة الفساد و التفرقة مع إنهاء الجدل بشأن مسألة الهوية".

كما أبرز الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن تشكيلته السياسية التي تأسست على أسس الحفاظ على النظام الجمهوري ورسالة الشهداء واعية بأنه "يتعين على الطبقة السياسية بالجزائر تحمل مسؤوليتها في الفترة الحالية والمستقبلية ".

و في ختام كلمته دعا السيد زيتوني المواطنين إلى التصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور الذي يعطي الفرصة للشباب دون إقصاء.

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع تعديل الدستور سيفتح المجال واسعا لبناء الجزائر و تنميتها (زيتوني)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 20:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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