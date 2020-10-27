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مشروع تعديل الدستور "يدعو إلى التعايش و العمل معا لبناء جزائر جديدة"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

برج بوعريريج - أكد وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, شمس الدين شيتور, يوم الثلاثاء من ولاية برج بوعريريج أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "يدعو إلى التعايش و العمل معا من أجل بناء جزائر جديدة قوامها العلم و العلماء".

و أوضح السيد شيتور في الكلمة التي ألقاها خلال يوم دراسي حول الطاقات المتجددة احتضنته قاعة المحاضرات بجامعة البشير الابراهيمي أن "مشروع التعديل الدستوري يهدف إلى التآخي بين الجزائريين و كذا الترفع عن النقاشات التافهة" مردفا بأن "مواده الصماء غير القابلة للتعديل ستتصدى لكل أعداء الجزائر و لكل محاولات التفرقة بين أطياف الشعب".

كما دعا الوزير الشباب الجزائري أن تكون لديهم غيرة على وطنهم و أن يعملوا على إنجاح المخطط المستقبلي للبلاد من خلال مشروع تعديل الدستور الذي, قال أنه "يصبو إلى إنجاح الانتقال التدريجي إلى الطاقات المتجددة في آفاق2030 وتحقيق ثورة علمية في الجزائر و كذا تكريس أسس جزائر قوية للأجيال القادمة".

وقد استهل السيد شيتور زيارته لولاية برج بوعريريج بتدشين مدرسة ابتدائية تشتغل بالطاقة الشمسية ثم أعطى إشارة انطلاق قافلة تحسيسية حول مخاطر الغاز و الطرقات ليزور بعد ذلك مؤسسة كوندور للصناعات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج حيث عاين بعض الأجهزة الجديدة للمؤسسة التي تم إنتاجها مؤخرا و تشتغل بالطاقة الشمسية.

وعلى هامش هذه الزيارة, تم التوقيع على اتفاقية إطار بين "أكاديمية كوندور" المختصة في تطوير القدرات البشرية للمؤسسة و مركز البحوث و التكنولوجيا الصناعية  التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التي تندرج أيضا في إطار علاقات الأكاديمية مع مراكز التميز الجامعية.

كما أشرف السيد شيتور على عملية ربط 68 منزلا بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة أولاد سيدي إبراهيم (غرب الولاية ).

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع تعديل الدستور "يدعو إلى التعايش و العمل معا لبناء جزائر جديدة"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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