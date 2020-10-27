مشروع تعديل الدستور "يدعو إلى التعايش و العمل معا لبناء جزائر جديدة"

برج بوعريريج - أكد وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, شمس الدين شيتور, يوم الثلاثاء من ولاية برج بوعريريج أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "يدعو إلى التعايش و العمل معا من أجل بناء جزائر جديدة قوامها العلم و العلماء".

و أوضح السيد شيتور في الكلمة التي ألقاها خلال يوم دراسي حول الطاقات المتجددة احتضنته قاعة المحاضرات بجامعة البشير الابراهيمي أن "مشروع التعديل الدستوري يهدف إلى التآخي بين الجزائريين و كذا الترفع عن النقاشات التافهة" مردفا بأن "مواده الصماء غير القابلة للتعديل ستتصدى لكل أعداء الجزائر و لكل محاولات التفرقة بين أطياف الشعب".

كما دعا الوزير الشباب الجزائري أن تكون لديهم غيرة على وطنهم و أن يعملوا على إنجاح المخطط المستقبلي للبلاد من خلال مشروع تعديل الدستور الذي, قال أنه "يصبو إلى إنجاح الانتقال التدريجي إلى الطاقات المتجددة في آفاق2030 وتحقيق ثورة علمية في الجزائر و كذا تكريس أسس جزائر قوية للأجيال القادمة".

وقد استهل السيد شيتور زيارته لولاية برج بوعريريج بتدشين مدرسة ابتدائية تشتغل بالطاقة الشمسية ثم أعطى إشارة انطلاق قافلة تحسيسية حول مخاطر الغاز و الطرقات ليزور بعد ذلك مؤسسة كوندور للصناعات الإلكترونية بالمنطقة الصناعية ببرج بوعريريج حيث عاين بعض الأجهزة الجديدة للمؤسسة التي تم إنتاجها مؤخرا و تشتغل بالطاقة الشمسية.

وعلى هامش هذه الزيارة, تم التوقيع على اتفاقية إطار بين "أكاديمية كوندور" المختصة في تطوير القدرات البشرية للمؤسسة و مركز البحوث و التكنولوجيا الصناعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التي تندرج أيضا في إطار علاقات الأكاديمية مع مراكز التميز الجامعية.

كما أشرف السيد شيتور على عملية ربط 68 منزلا بشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة أولاد سيدي إبراهيم (غرب الولاية ).