Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع تعديل الدستور سيؤسس "لارساء دعائم الديموقراطية" (بعجي)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 18:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

 

البليدة - أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, يوم الثلاثاء بالبليدة أن مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء يوم الأحد المقبل سيؤسس لإرساء دعائم الديمقراطية.

ولدى تنشيطه لتجمع شعبي على مستوى القاعة متعددة الرياضات "محمد بعزيز" وسط المدينة في اليوم ما قبل الأخير من عمر الحملة الاستفتائية, أكد السيد بعجي أن "مشروع الدستور الجديد جاء لارساء دعائم الديمقراطية وبناء جزائر جديدة يسودها العدل والمساواة" .

واستدل ذات المتحدث بالمادة التي تحدد عدد العهدات الرئاسية وجعلها مادة صماء وكذا تلك التي تلغي الحكم الفردي وتؤسس للحكم الجماعي بهدف خلق توازن ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية ما سيسفر, حسبه, عن استقرار سياسي وبالتالي استقرار البلاد.

وفي باب الحريات, أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن أحكام مشروع تعديل الدستور تضاهي الدساتير العالمية على غرار المادة التي تفرض دفع تعويضات للشخص الذي يتم ايداعه الحبس الاحتياطي لتثبت براءته فيما بعد.

وبحسب ذات المسؤول فان مشروع الدستور الجديد هو أول دستور بعد الاستقلال يستند إلى بيان أول نوفمبر كمرجعية سياسية وكذا أول دستور يعرض على الاستفتاء الشعبي منذ سنة 1996, مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية نظمت نحو 22 تجمعا عبر عديد الولايات منذ بداية الحملة الاستفتائية لإقناع المواطنين بالتصويت بنعم قناعة منها (التشكيلة) بمختلف المواد والاحكام التي تخللتها هذه الوثيقة.

كما حرص السيد بعجي خلال هذا التجمع على توضيح بعض الاحكام التي تضمنها مشروع تعديل الدستور والتي ركز عليها معارضوه لتضليل الرأي العام, لاسيما ما تعلق منها بحماية ثوابت الامة خاصة الدين الاسلامي, مشيرا إلى أن العديد من المواد أكدت على حرمة الدين الإسلامي على غرار المادتين 11 و 34 من ذات الوثيقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع تعديل الدستور سيؤسس "لارساء دعائم الديموقراطية" (بعجي)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 18:41     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.27

الصحراء الغربية : منظمة فرنسية تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء التوتر في منطقة…

20.10.27

الصحراء الغربية : "الإيكوكو" تتضامن مع المتظاهرين السلميين في الكركرات

20.10.27

الرابطة 1 (مباراة ودية) : فوز شبيبة سكيكدة أمام وفاق سطيف (2-1)

20.10.27

العرض الشرفي لفيلم "هيليوبوليس" يوم 5 نوفمبر المقبل بأوبرا الجزائر

20.10.27

الحملة الإستفتائية : مشروع تعديل الدستور يضمن بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة…

20.10.27

وهران : تكريم 100 تلميذ متفوق في امتحانات نهاية السنة الدراسية (2019/2020)

الأكثــر قـراءة

20.10.26

ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)