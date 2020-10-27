مشروع الدستور الجديد يضمن حقوق الشباب في انشاء مؤسسات مصغرة لاسيما في مجال الحرف

الجزائر - أكد مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية الجزائر العاصمة علي عز الدين كالي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مشروع الدستور الجديد المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يضمن حقوق الشباب بمنحهم فرص الحصول على مناصب شغل دائمة من خلال انشاء مؤسسات مصغرة في كل التخصصات.

وأوضح مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف في تصريح صحفي على هامش مسابقة للطبخ والحلويات التقليدية نظمته الغرفة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أن مشروع الدستور الجديد "يكرس حقوق الشباب وينص على ترقية الاستفادة من كافة مؤسسات الدعم ووضعها في متناول المقاولين الشباب في مختلف التخصصات من بينها الصناعة التقليدية والحرف وكذا مرافقتهم في من أجل انجاح مشاريعهم".

ونوه المسؤول ذاته "بالتفاعل الموجود بين السلطات العمومية والحرفيين لاسيما في اطار غرفة الصناعة التقليدية والحرف من أجل ترقية العمل الحرفي وانشاء مؤسسات مصغرة تضمن مناصب شغل دائمة وتعمل على استشراف مستقبل واعد في ظل الجزائر الجديدة التي يحلم بها الجميع".

من جهة اخرى أبرز "أهمية تنظيم مثل هذه المسابقات لفائدة الحرفيين من أجل ترقية الابداع والتنافسية وجعل هذه المنتوجات التقليدية تساهم في التنمية الاقتصادية" مشيرا الى أنه تم من خلال هذه المسابقة التي عرفت مشاركة عدد معتبر من الحرفيات والحرفيين تعريف الجمهور بالنشاط الحرفي لاسيما في منتوجات العجائن والحلويات التقليدية المتنوعة وكل ما يرتبط بها من مواد غذائية أخرى تقوم الغرفة بتأطيرها من أجل ترقية الابداع ورفع مستوى التنافسية.

وعن الهبة التضامنية التي قام بها الحرفيون جراء انتشار وباء كورونا "كوفيد-19" ذكر السيد كالي بالعمل التضامني الذي قام به الحرفيون في كل التخصصات من خلال المساهمة في خياطة كمامات صحية وتوزيعها بالمجان بمختلف المؤسسات الاستشفائية وفي كل القطاعات المغنية لحماية المواطنين من الوباء ,مثمنا "الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتقديم مساعدات ومنحة تضامنية لأزيد من 5020 حرفي على مستوى الجزائر العاصمة للتخفيف من معاناتهم المادية في ظل هذه الازمة الصحية التي عانت منها الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية".

وقدر عدد الحرفيين المسجلين على مستوى الغرفة لحد الان ب 500 21 حرفي, مشيرا الى أن هذا العدد "يبقى مرشحا للارتفاع خلال السنوات المقبلة وهذا ما يؤدي بالجهات المعنية الى بذل المزيد من الجهود من أجل مرافقة الحرفيين والتكفل باحتياجاتهم وتعريفهم بدور الغرفة من أجل حثهم على انشاء مؤسسات مصغرة وتأطير نشاطهم الحرفي في اطار القانون".

وذكر السيد كالي بكل الهيئات التي يمكن الاستفادة من مساعدتها, كالصندوق الوطني الاجتماعي لغير الاجراء و التعاملات مع مصالح الضرائب و التحفيزات في مجال الصناعة التقليدية وكذا الفنية وذلك من أجل تنمية مستوى التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف وانشاء مناصب شغل اضافية من سنة الى أخرى".

وتم في ختام المسابقة توزيع جوائز شرفية على حرفيات أبدعن في صناعة الحلويات ومختلف المواد الغذائية التقليدية ومواد التجميل الطبيعية وكذا الحلي التقليدية.