وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن اللقاء "سمح بتقييم واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-الـمجرية في مختلف الـمجالات, لاسيما بمناسبة الاستحقاقات المقبلة الـمدرجة على أجندة التعاون الثنائي بين البلدين".
جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري
أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 16:36 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 2 مرات
الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء بقصر الحكومة, وزير الشؤون الخارجية والتجارة الـمجري, السيد بيتر سيارتو, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
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