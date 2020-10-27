جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري

وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن اللقاء "سمح بتقييم واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-الـمجرية في مختلف الـمجالات, لاسيما بمناسبة الاستحقاقات المقبلة الـمدرجة على أجندة التعاون الثنائي بين البلدين".