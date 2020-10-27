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جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات
جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري

الجزائر - استقبل الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء بقصر الحكومة, وزير الشؤون الخارجية والتجارة الـمجري, السيد بيتر سيارتو, الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول أن اللقاء "سمح بتقييم واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-الـمجرية في مختلف الـمجالات, لاسيما بمناسبة الاستحقاقات المقبلة الـمدرجة على أجندة التعاون الثنائي بين البلدين".

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 16:39
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جراد يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 16:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

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