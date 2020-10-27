التعديل الدستوري يضمن دور المجتمع المدني ليكون صوت المواطن

سطيف - أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات يوم الثلاثاء من سطيف بأن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل "يضمن دور المجتمع المدني ليكون صوت المواطن لدى السلطات العليا بالبلاد".

و أوضح السيد ضيافات خلال لقاء جواري مع مواطني قرى السهالة و أولاد رحابة و لفحاحمة و لخرايف التابعة لبلدية أولاد تبان (70 كلم جنوب سطيف) حيث أشرف على تشغيل شبكة الربط بالغاز الطبيعي و استمع لانشغالات المواطنين, أن "جزائر اليوم لديها رئيس منتخب يجب أن تتوفر لديه الأدوات و القواعد القانونية التي هي الدستور من أجل خدمة الشعب و تلبية احتياجاتهم".

ودعا إلى المشاركة في هذا الموعد الاستفتائي و "إرجاع كلمة الشعب إلى الشعب في ظل جزائر جديدة تكرس فيها الحقوق و الواجبات و العدالة الاجتماعية".

وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بأن "تحقيق التغيير المنشود يكون من خلال التعاون و تنسيق جهود الشعب مع المسؤولين في سبيل النهوض بالمستوى المعيشي للسكان و تلبية انشغالاتهم في جميع المجالات".

و أضاف في نفس السياق أن التغيير "يبدأ أولا بالمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المرتقب في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل" معتبرا "كلمة الشعب وحدها الفاصلة في بناء جزائر جديدة مزدهرة و ديمقراطية".

و دعا بالمناسبة سكان القرى الذين استمع إلى انشغالاتهم إلى "تنظيم أنفسهم في جمعيات على المستوى المحلي لإيصال انشغالاتهم للسلطات العمومية, التي ستعمل حتما على حلها و بالتالي المضي قدما نحو جزائر جديدة".

و كان الوزير المنتدب قد أشرف على وضع حيز الخدمة لشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 150 منزلا بالقرى المذكورة في إطار برنامج الولاية الخاص بتعميم هذه المادة الطاقوية بجميع المناطق حيث خصص في هذا الإطار استثمار عمومي يقدر بحوالي 24 مليون دج لتجسيد هذه العملية حسب الشروح المقدمة بعين المكان.

كما دشن ببلدية رأس الماء بدائرة قجال (12 كلم جنوب شرق سطيف) ملعبا بلديا لكرة القدم مغطى بالعشب الاصطناعي حيث جدد دعوة المواطنين إلى المشاركة بقوة في استفتاء التعديل الدستوري مؤكدا على ضرورة "أن يحرص كل مواطن على صوته و المشاركة في بناء هذا الوطن".

وسيواصل السيد ضيافات زيارته إلى ولاية سطيف بعقد لقاء مع ممثلي فعاليات المجتمع المدني بدار الثقافة هواري بومدين بعاصمة الولاية و تكريم المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019/2020 ببلدية العلمة.