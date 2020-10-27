وزير الموارد المائية يدعو إلى مشاركة إيجابية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور

سكيكدة - دعا و زير الموارد المائية أرزقي براقي يوم الثلاثاء بسكيكدة المواطنين إلى مشاركة فعالة و إيجابية في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر .

وأوضح السيد براقي خلال إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني في إطار الحملة الاستفتائية و ذلك بقصر الثقالة مالك الشبل أنه "من واجب الجميع و من حق الوطن علينا أن نستعد و نهب كافة لإنجاح هذا الاستفتاء الشعبي و رفع التحدي و عدم الإصغاء للأصوات الداعية للتشكيك" .

و صرح الوزير أن الاستفتاء الشعبي المقبل "يعد وقفة هامة في بناء الجزائر", معتبرا أن روح مشروع تعديل الدستور "مستنبط من ترجمة طموحات الأمة التي عبر عنها الشعب في مطالبه خلال الحراك من خلال رغبته التي أبداها في التغيير الإيجابي".

و ذكر في هذا السياق بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد قطع على نفسه عهدا في التزامات برنامجه الانتخابي أن يضع مشروع التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي و هو المشروع الذي أوكله لمختصين و خبراء.

و تطرق السيد براقي بالمناسبة إلى بعض ما ورد في مشروع التعديل الدستوري على غرار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث و استقلالية العدالة و إعادة الاعتبار للكفاءات الوطنية و إعطائها المكانة التي تستحقها من أجل النهوض بالبلاد في جميع المجالات.