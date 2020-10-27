الحملة الاستفتائية : القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد الإطار القانوني لفترة الصمت الانتخابي

الجزائر - يحدد القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أغسطس 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات, الإطار القانوني لفترة الصمت الانتخابي التي تبدأ الأربعاء بعد منتصف الليل, وتدوم إلى غاية يوم الاقتراع في الفاتح من نوفمبر .

وتنص المادة 173 من ذات القانون العضوي على أنه و"باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور, تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع".

كما تنص المادة 174 منه على أنه "لا يمكن أيا كان, مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان, أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي".

وتشير المادة 181 من ذات القانون صراحة على أنه "يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع".