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الجزائر-المجر : تعميق الحوار السياسي "بما يخدم الشراكة الثنائية"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
الجزائر-المجر : تعميق الحوار السياسي &quot;بما يخدم الشراكة الثنائية&quot;

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, خلال استقباله يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو, على أهمية تعميق الحوار السياسي القائم بين البلدين "بما يخدم الشراكة الثنائية".

وقال السيد بوقدوم في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية, "تطرقنا إلى تعميق الحوار الثنائي السياسي القائم بين البلدين, بما يخدم الشراكة الثنائية الجزائرية-المجرية", مضيفا أن المحادثات بين الطرفين تمحورت حول "سبل تدعيم العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب إلى جانب المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر بأن الجزائر والمجر تربطهما "علاقات قديمة مبنية على صداقة وثيقة".

كما تم خلال اللقاء - يضيف الوزير- التطرق إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المجرية "الناجحة والجديرة بالتعرف عليها", في مجال التحول من الاقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق أو الاقتصاد المفتوح, مشيرا إلى أن هذه التجربة "معروفة على المستوى الدولي, لاسيما في هذا الظرف الذي تتطلع فيه الجزائر إلى تنويع اقتصادها والولوج إلى الأسواق العالمية".

وفي ذات السياق, أعلن السيد بوقدوم عن التوقيع على "أربع مذكرات تفاهم لدعم التعاون الاقتصادي والثقافي " بين البلدين , تشمل مجالات "المنح الدراسية, الأرشيف, التكوين المهني, إلى جانب التعاون بين المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية المجرية".

ومن جانبه, أكد وزير الخارجية المجري, أن الهجرة غير الشرعية تعتبر "أكبر التحديات التي تؤدي إلى مخاطر أمنية", منتقدا سياسة بروكسل "الخاطئة" في هذا المجال والتي "حان الوقت لتغييرها", وشدد على أن بلاده تعتبر دول شمال إفريقيا "حليفة وصديقة في معالجة هذه الظاهرة".

وأردف أنه ناقش مع السيد بوقدوم "الوضع في الدول الإفريقية المصدرة للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا, وهو الوضع الذي أصبح أسوء بكثير", محذرا من "المخاطر الأمنية التي تسببها الجماعات الإرهابية ومن انتشار التطرف الديني, إلى جانب سوء الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت جراء جائحة كورونا".

وفيما توقع المسؤول المجري ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين نحو الاتحاد الأوروبي, أكد أن "دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الافريقية من شأنه إيقاف هذه الظاهرة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 15:27
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الجزائر-المجر : تعميق الحوار السياسي "بما يخدم الشراكة الثنائية"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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