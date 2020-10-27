الحملة الاستفتائية: استكمال التعبئة بتزكية الدستور الجديد

قسنطينة - أكدت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار اليوم الثلاثاء على ضرورة استكمال التعبئة من خلال تزكية مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد أفادت صحف ولايات شرق البلاد قبل يومين من نهاية الحملة الاستفتائية بأن الأحزاب السياسية و الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني كثفوا من تجمعاتهم الشعبية و خرجاتهم الجوارية مجددين الدعوة إلى التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري.

ونقلت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" بأن رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني عبد الحفيظ بصالح صرح من عنابة بأن التصويت "بقوة" لصالح مشروع تعديل الدستور"سيمكن من تحصين الجزائر و تفويت الفرصة على المشككين في إرادة التغيير".

والذي أضاف بأن "مستقبل الجزائر بين أيدي كل الجزائريين و على الجميع أن يكونوا في الموعد من أجل تفويت الفرصة على أولئك الذين يزرعون الفتنة و يشككون في إرادة التغيير".

كما نقلت ذات اليومية تصريح رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب خير الدين هامل من ميلة و الذي أكد بأن مشروع تعديل الدستور "يرسم معالم الجزائر الجديدة" و جاء بإيجابيات لصالح الشباب عموما و المرأة خصوصا.

وخصصت جريدة النصر صفحتين داخليتين للحملة الاستفتائية متطرقة للتجمع الشعبي لرئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي من تبسة و الذي أفاد بأن مشروع تعديل الدستور "أفضل من جميع الدساتير السابقة للجزائر من حيث وضوح نصوصه" و سيسمح في حال تزكيته ب"بناء جزائر جديدة وفقا لتطلعات شعبها".

كما نقلت ذات الصحيفة الصادرة بقسنطينة تصريح رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني عبد الحفيظ بصالح من عنابة و الذي أشار إلى أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور "سيحصن الجزائر" من جميع الأخطار" و "سيفوت الفرصة على المشككين في إرادة التغيير".

كما نقلت تفاصيل البروتكول الصحي الخاص الذي سيطبق يوم الاستفتاء لحماية الهيئة الناخبة و مؤطري هذه العملية و التي كشف عنها البروفيسور بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19".