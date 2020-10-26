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الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية : تنظيم ندوة عبر الإنترنت من 26 إلى 30 أكتوبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 08:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات

الجزائر - ستنظم منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) ندوة عبر الانترنت من 26 إلى 30 أكتوبر بمشاركة هيئات الدول الأعضاء، و ذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للدراية الاعلامية و المعلوماتية 2020، حسبما علم اليوم الاثنين من وزارة الاتصال.

وستراس جمهورية كوريا مناصفة هذا الأسبوع العالمي للدراية الاعلامية و المعلوماتية الذي سينظم تحت شعار "مقاومة وباء التضليل الاعلامي: الدراية الاعلامية و المعلوماتية للجميع و بمساهمة الجميع".

وحسب ذات المصدر، فإن أزمة كوفيد -19 "أظهرت بوضوح الاثار الضارة للتضليل الإعلامي على الصحة العمومية وعلى جهود المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع العلم أن المواطنين الذين لديهم دراية بوسائل الإعلام مجهزين جيدًا للتعامل مع هذا النوع من المواقف.

و انطلاقا من هذا المنظور، يُطلب المشاركة في احياء هذا الأسبوع العالمي من خلال تنظيم الأحداث المحلية وتسجيلها على الموقع الإلكتروني: https:

//fr.unesco-org/global-mil-week- 2020.

ويتعلق الأمر أيضًا بتنظيم حدث موازي أو مائدة مستديرة أو معرض عبر الإنترنت حول موضوعات الأسبوع العالمي للاعلام  وتعريف موضوع ورسائل الأسبوع العالمي للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج +الأسبوع العالمي+. كما يطلب نشر محتوى مبادرة يونسكو للابتكار في وسائل التواصل الاجتماعي "MIL CLIKS" لدى الشباب على صفحة الواب https//fr.unesco.org/MILCLIKS) . (

كلـمات مفتـاحيــة :
الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية : تنظيم ندوة عبر الإنترنت من 26 إلى 30 أكتوبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 08:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

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