Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحملة الاستفتائية: " التكتل المدني للتغيير "، مبادرة جمعوية لمساندة مشروع تعديل الدستور

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 08:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

تمنراست - أطلقت اليوم الاثنين بتمنراست مبادرة "التكتل المدني للتغيير" لمساندة مشروع تعديل الدستور و تحسيس الساكنة بمحتوى هذه الوثيقة القانونية.

وشهدت هذه المبادرة الجمعوية التي أعلن عنها خلال لقاء نظم بمقر الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست حضور مختلف الجمعيات الفاعلة، حيث يتوخى من هذا التكتل للحركة الجمعوية المحلية تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها إبراز أهمية إشراك المجتمع المدني في إعلام وتحسيس الساكنة بمحتوى هذه الوثيقة القانونية.

وأكد المجتمعون أن هذا التكتل الجمعوي من شأنه أن يساهم في تعزيز دور المجتمع المدني من خلال المشاركة في مسار بناء و إرساء دعائم الجزائر الجديدة لتجسيد مقاربة التشاركية جنبا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأجمع أصحاب هذه المبادرة الجمعوية على ضرورة المشاركة في التصويت لفائدة مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم "لتفويت الفرصة أمام المتربصين باستقرار و أمن الجزائر".

ويرى ممثل المنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني بتمنراست، كربادو حسان، أن "هذه المبادرة من شأنها تثمين مساهمة المجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة"، داعيا في ذات السياق إلى التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور.

ومن جهته أوضح مسؤول المكتب الولائي لمنظمة أرباب العمل الجزائريين، أولاد سي صالح صالح، أن "مشروع تعديل الدستور في حالة التصويت لصالحه، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من تعزيز فرص تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التحفيزات الاقتصادية الكبيرة التي يحملها".

وثمن المشاركون في هذا اللقاء ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من آليات لترقية دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار عبر مختلف المستويات و استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى جانب ما يضمنه المشروع من مواد تعزز الحريات الفردية والجماعية.

الحملة الاستفتائية: " التكتل المدني للتغيير "، مبادرة جمعوية لمساندة مشروع تعديل الدستور
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 08:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.27

الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية : تنظيم ندوة عبر الإنترنت من 26 إلى 30…

20.10.27

الموسم الرياضي 2019-2020 : تكريم 150 متوج بألقاب وطنية ودولية عن ولاية وهران

20.10.27

الإعلام كان ركيزة أساسية من ركائز الثورة التحريرية الجزائرية

20.10.27

الحملة الاستفتائية: " التكتل المدني للتغيير "، مبادرة جمعوية لمساندة مشروع تعديل الدستور

20.10.26

توقيع بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات…

20.10.26

حميدو: الجزائر على موعد مع "تغيير جاد" يوم الفاتح نوفمبر المقبل

الأكثــر قـراءة

20.10.26

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

20.10.26

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات

20.10.26

مناطق الظل تشهد حاليا "قفزة تنموية نوعية وحقيقية"

20.10.26

تيسمسيلت : تحديد هوية منتحل هوية إطار سام برئاسة الجمهورية (وكيل الجمهورية)

20.10.26

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل

20.10.26

اليوم الوطني للصحافة : أمن ولاية الجزائر يكرم الأسرة الإعلامية