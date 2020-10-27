الحملة الاستفتائية: " التكتل المدني للتغيير "، مبادرة جمعوية لمساندة مشروع تعديل الدستور

تمنراست - أطلقت اليوم الاثنين بتمنراست مبادرة "التكتل المدني للتغيير" لمساندة مشروع تعديل الدستور و تحسيس الساكنة بمحتوى هذه الوثيقة القانونية.

وشهدت هذه المبادرة الجمعوية التي أعلن عنها خلال لقاء نظم بمقر الجمعية الثقافية الاجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست حضور مختلف الجمعيات الفاعلة، حيث يتوخى من هذا التكتل للحركة الجمعوية المحلية تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها إبراز أهمية إشراك المجتمع المدني في إعلام وتحسيس الساكنة بمحتوى هذه الوثيقة القانونية.

وأكد المجتمعون أن هذا التكتل الجمعوي من شأنه أن يساهم في تعزيز دور المجتمع المدني من خلال المشاركة في مسار بناء و إرساء دعائم الجزائر الجديدة لتجسيد مقاربة التشاركية جنبا إلى جنب مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأجمع أصحاب هذه المبادرة الجمعوية على ضرورة المشاركة في التصويت لفائدة مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم "لتفويت الفرصة أمام المتربصين باستقرار و أمن الجزائر".

ويرى ممثل المنظمة الوطنية لترقية المجتمع المدني بتمنراست، كربادو حسان، أن "هذه المبادرة من شأنها تثمين مساهمة المجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة"، داعيا في ذات السياق إلى التصويت ب "نعم" على مشروع تعديل الدستور.

ومن جهته أوضح مسؤول المكتب الولائي لمنظمة أرباب العمل الجزائريين، أولاد سي صالح صالح، أن "مشروع تعديل الدستور في حالة التصويت لصالحه، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من تعزيز فرص تنويع الاقتصاد الوطني من خلال التحفيزات الاقتصادية الكبيرة التي يحملها".

وثمن المشاركون في هذا اللقاء ما تضمنه مشروع تعديل الدستور من آليات لترقية دور المجتمع المدني في اتخاذ القرار عبر مختلف المستويات و استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني، إلى جانب ما يضمنه المشروع من مواد تعزز الحريات الفردية والجماعية.