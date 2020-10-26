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توقيع بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات التلفزيون الخاصة

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 21:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
توقيع بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات التلفزيون الخاصة

الجزائر - تم التوقيع, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, على بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات التلفزيون الخاصة, حسب بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح البيان أن "وزارة الاتصال تعلن أنه في إطار تنفيذ إصلاحات القطاع المدرجة في برنامج الحكومة, وقع المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري, اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020, بمقر وزارة الاتصال, على بروتوكول اتفاق يربط هذه المؤسسة 'بقنوات التلفزيون الخاصة'".

وذكر البيان أن قنوات التلفزيون المعنية هي: "النهار" و "الشروق" و "نوميديا" و "الهقار" و "الجزائرية وان", التي تبث عبر الأقمار الصناعية الأجنبية.

وأضافت وزارة الاتصال أن "هذا الاتفاق الذي يتضمن البث المباشر بواسطة دي.تي.أش (DTH) لبرامج هذه القنوات على القمر الصناعي الجزائري ألكومسات-1, قد تم توقيعه لمدة ثلاثة أشهر مجانا ويهدف إلى تعزيز الجاذبية المدارية لهذا القمر الصناعي", مبرزة أن "هذه الفترة محددة على سبيل الاختبار, في انتظار إصدار إجراء تنظيمي جديد جاري استكماله من طرف مصالح وزارة الاتصال".

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توقيع بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات التلفزيون الخاصة
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 21:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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