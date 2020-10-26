حميدو: الجزائر على موعد مع "تغيير جاد" يوم الفاتح نوفمبر المقبل

توقيع بروتوكول اتفاق يربط المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري بقنوات التلفزيون الخاصة -

تعزيز الهوية الوطنية ودور المجتمع المدني في صلب مداخلات منشطي الحملة الاستفتائية -

نحو عشرة أفلام جزائرية تشارك في مهرجان الفيلم الفرنسي-العربي نوازي لو سيك بباريس -

مساعدات مالية: وزارة الداخلية تدعو أصحاب المهن الصغيرة إلى التقدم إلى المديريات الولائية -

الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف -

رابطة الجالية الفلسطينية بالجزائر تنظم وقفة تضامنية مع الأسير الفلسطيني ماهر الاخرس -

مناطق الظل تشهد حاليا قفزة تنموية نوعية وحقيقية -

قافلة طبية لفائدة البدو الرحل والمناطق النائية بالعديد من الولايات -

وقفة بمدينة الشهيد الحافظ لتنديد بالمماطلات الأممية تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

بكالوريا 2020 : وزير التربية يؤكد تميز النتائج المتحصل عليها من قبل المتفوقين بالنظر إلى الظرف الصحي الاستثنائي -

محاجر: مجمع الاسمنت جيكا يشرع في نشاطات استغلال وتحويل الرخام -

العيد الوطني للتفاح بخنشلة: 70 مشاركا في الطبعة الثانية -

كوفيد-19: منحى تصاعدي لانتشار الوباء في عدة دول وإجراءات احترازية متواصلة -

إيليزي-حماية مدنية: قافلة طبية تضامنية لفائدة سكان المناطق النائية -

كرة القدم 2020/ 2021: تحديد تاريخ 10 نوفمبر كآخر أجل لإيداع طلبات الإجازات -

المجلس الإسلامي الأعلى يستنكر بشدة الحملة المسعورة على الدين الإسلامي ونبيه الكريم -

الشرطة تلقت أزيد من مليوني مكالمة هاتفية خلال ال9 اشهر الاولى من السنة الجارية -

كورونا: 276 إصابة جديدة ,178 حالة شفاء و 8 وفيات -

عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل -