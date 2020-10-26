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مشروع التعديل الدستوري "متوازن" و "سيضمن الاستقرار السياسي للبلاد" (بعجي)

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

بسكرة - صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم الاثنين من ولاية بسكرة أن مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "متوازن و سيضمن الاستقرار السياسي للبلاد".

و أوضح ذات المسؤول السياسي خلال تجمع شعبي نشطه بمتحف المجاهد العقيد محمد شعباني في إطار الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور أن "هذا الاستقرار السياسي سيؤسس بدوره لاستقرار اقتصادي واجتماعي علاوة على دفع عجلة التنمية بالبلاد" , داعيا في ذات السياق إلى "تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة المتربصين بإستقرار الجزائر من خلال تبني دستور قوي يكرس سيادة و إرادة الشعب".

و أفاد بأن "مشروع تعديل الدستوري يتضمن في مواده عديد الإيجابيات التي تتفق بشأنها الطبقة السياسية و الجمعيات و الشخصيات الوطنية", متحدثا في هذا الصدد عن وجود "بعض نقاط الاختلاف" التي لا تنقص -حسبه-  "من قيمة هذه الوثيقة".

و أضاف أن تشكيلته السياسية تثمن مشروع التعديل الدستوري الذي "يتضمن إلى جانب مواد حماية الحريات الجماعية و الفردية مواد أخرى ستكرس مبادئ التداول على السلطة و إرساء دعائم الحكم الراشد" .

و جدد السيد بعجي في ختام كلمته دعوة الجزائريين إلى المشاركة بكثافة في استفتاء التعديل الدستوري الذي "يجسد الممارسة الديمقراطية الحقة".

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مشروع التعديل الدستوري "متوازن" و "سيضمن الاستقرار السياسي للبلاد" (بعجي)
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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