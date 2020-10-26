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المنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب يدعو إلى "التجند لإنجاح الاستفتاء"

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

باتنة - دعا رئيس المنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب بلال يخلف يوم الإثنين من باتنة إلى "التجند و توحيد الجهود من أجل إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجرائه في الفاتح نوفمبر المقبل والمشاركة القوية فيه".

وأوضح المتدخل لدى إشرافه على تجمع شعبي حول استفتاء تعديل الدستور احتضنته دار الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط المدينة أن "الجزائريين اليوم أمام محطة هامة من أجل بناء جزائر جديدة وقوية بشبابها وبإطاراتها خالية من الممارسات السابقة وتسير بخطى ثابتة نحو بناء ديمقراطية تشاركية أساسها المواطن وعمادها حب الوطن".

و اعتبر ذات المصدر أن تزكية الشعب الجزائري لمشروع التعديل الدستوري "سيفتح المجال واسعا أمام الشباب والمجتمع المدني للمشاركة الحقيقية في الحياة العامة والسياسية بالبلاد",  داعيا الجزائريين إلى "التوجه إلى صناديق الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل للإدلاء بأصواتهم و تحمل مسؤولياتهم من أجل عهد جديد وجزائر جديدة يعيش فيها جميع أبنائها على أساس العدالة والمساواة ".

وصرح رئيس المنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب بعد تذكيره بأهم المواد الجديدة التي أدرجت لأول مرة في هذه الوثيقة أن الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح نوفمبر المقبل "هو دستور الجزائر الجديدة وجاء ليجدد العهد مع الشهداء الأبرار ومع قادة وأبطال الثورة التحريرية ".

وشدد المتدخلون في اللقاء الذي جاء تحت شعار "معا لنبني الجزائر الجديدة" على أهمية انخراط فئة الشباب على وجه الخصوص في هذا المسعى لاسيما وأن مشروع تعديل الدستور نص على ضمانات للكفاءات والنخب والإطارات الشابة حتى تساهم بفعالية في بناء مستقبل البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
المنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب يدعو إلى "التجند لإنجاح الاستفتاء"
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 20:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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