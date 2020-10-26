مشروع تعديل الدستور يرسم معالم الجزائر الجديدة

ميلة - صرح رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب, خير الدين هامل, اليوم الإثنين من ميلة بأن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "يرسم معالم الجزائر الجديدة" و جاء بإيجابيات لصالح الشباب عموما و المرأة خصوصا.

وأبرز السيد هامل في كلمته خلال لقاء بادر إلى تنظيمه مكتب ولاية ميلة للفيدرالية بدار الثقافة مبارك الميلي حول موضوع "المرأة رمز الجهاد والتحدي" بأن "ما جاء في مشروع التعديل الدستوري من إيجابيات لصالح الشباب عموما والمرأة خصوصا, علاوة على دسترة المجتمع المدني الذي يعد الشباب والمرأة من أهم عناصره, يساهم في رسم معالم الجزائر الجديدة".

وأضاف "كما أن ما جاء فيه من دسترة لحقوق المرأة على وجه أخص في إطار المبادئ و القيم الجزائرية يعكس أهمية و دور العنصر النسوي في المجتمع" معرجا في حديثه للمكانة التي بلغتها المرأة في عالم المقاولاتية لتشارك من خلالها الرجل في"

تحدي بناء الاقتصاد الوطني كما شاركته سابقا إبان الثورة التحريرية في تحقيق الاستقلال".ودعا رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب, النساء و الشباب بالمناسبة إلى " تثمين مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في يوم له رمزيته لدى الشعب الجزائري".

وقد تخلل هذا اللقاء الذي حضره منتسبون للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب من عدة ولايات مداخلات لشباب مقاولين أجمعوا فيها على "أهمية ما جاء في مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء من إيجابيات تخدم الشباب و فعاليات المجتمع المدني", مؤكدين على ضرورة الخروج بقوة لتزكيته في الفاتح من نوفمبر المقبل.