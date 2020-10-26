مشروع تعديل الدستور يعزز الحقوق والحريات

تيارت - أكد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمن حمزاوي اليوم الاثنين بتيارت أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء يعزز الحقوق والحريات ويقلص من سطوة الإدارة على المنتخبين.

وأوضح السيد حمزاوي خلال كلمة ألقاها أثناء إشرافه على افتتاح المنتدى الولائي للمجتمع المدني والشباب المنتظم تحت شعار "نحو مشاركة فاعلة " أن مشروع تعديل الدستور يعد "أول الخطوات لبناء أرضية قانونية صلبة لإصلاح الاختلالات في العديد من المنظومات وأهمها تقليص سطوة الإدارة على المجال

المنتخبة وإعطاء المنتخبين المحليين صلاحيات أكثر لتحقيق متطلبات التنمية وطموحات المواطن".

وأشار الى أن التعديل الدستوري يعزز صلاحيات للبرلمان كهيئة المنتخبة و للحكومة "من أجل خلق التوازن في تسيير الشأن العام"، كما أنه يعزز الحريات والحقوق من خلال إنشاء الجمعيات وتوسيع رقعة حرية التعبير والإعلام.

وأبرز نفس المتحدث أن مشروع تعديل الدستور "يضمن حقوق الأجيال القادمة ويمنح أهمية بالغة لعنصر الشباب وفتح المجال أمامه للمشاركة في تسيير الشأن العام والممارسة السياسية"، داعيا الشباب إلى "الانخراط في الحياة السياسية لبناء

الجزائر الجديدة والمشاركة كقوة فاعلة في تسيير البلاد وإحداث التغيير الذي لا يأتي دفعة واحدة وإنما يكون تدريجيا وتعديل الدستور هو أول خطوة لهذا التغيير" .ودعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية الى التصويت لصالح تعديل الدستور"لأنه السبيل للحصول على مكتسبات جديدة و الطريق للتقدم نحو الأمام".

ومن جهته، أبرز الأستاذ قوسم حاج غوثي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيارت خلال مداخلة له في هذا اللقاء الذي نظمته المحافظة الولائية الكشافة الإسلامية أن اختيار يوم أول نوفمبر لإجراء الاستفتاء "له رمزية تاريخية وسياسية توحي بتمسك الدولة بالمرجعية التاريخية والسياسية لأول نوفمبر".

كما تناول أستاذ القانون العام بذات الجامعة علي عيسى الى موضوع "الشباب من خلال التعديل الدستوري"، مبرزا أن مشروع تعديل الدستور" سيحدث نقله توعية من جانب إدماج عنصر الشباب والاعتماد على المواهب والقدرات الشبانية في تركيبةمؤسسات الدولة ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني".