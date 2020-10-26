"التصويت لصالح التعديل الدستوري يحصن الجزائر"

عنابة- صرح رئيس التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني عبد الحفيظ بصالح اليوم الاثنين من عنابة بأن التصويت ب"قوة" لصالح مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل "سيمكن من تحصين الجزائر وتفويت الفرصة على المشككين في إرادة التغيير".

وأوضح السيد بصالح لدى تنشيطه تجمعا شعبيا في إطار الحملة الاستفتائية للتعديل الدستوري بقصر الثقافة محمد بوضياف, أن "الجزائريات والجزائريين مدعوون وهم يحيون ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة إلى تلبية نداء الوطن كما فعل أسلافهم بالأمس من خلال التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور" الذي "يؤسس لجزائر تحفظ فيها كرامة المواطن و تستغل فيها طاقات كل أبنائها من أجل بناء مستقبل آمن و واعد", كما قال.

وأضاف أن "مستقبل الجزائر بين أيدي كل الجزائريين وعلى الجميع أن يكونوا في الموعد من أجل تفويت الفرصة على أولئك الذين يزرعون الفتنة و يشككون في إرادة التغيير".

كما دعا السيد بصالح فعاليات المجتمع المدني إلى تكثيف العمل التحسيسي في أوساط المواطنين من أجل شرح مواد مشروع التعديل الدستوري وتعبئة شريحة الشباب من أجل المشاركة الواسعة في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل الذي قال أنه "يعدبجزائر تعيد الاعتبار للمؤهلات والطاقات الشابة وتضمن العدالة والرفاه لكل أبنائها".