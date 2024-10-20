عطار: الأمن الطاقوي الوطني مضمون إلى غاية 2040 على الأقل -

لقاءات جهوية للتعريف بالمرسوم التنفيذي الجديد حول تنظيم التعاونيات الفلاحية -

جمعية لاعبات التنس المحترفات: ايناس ايبو تكسب 13 مركزا وترتقي للمرتبة ال620 -

الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020 -

وزير العمل يؤكد على ضرورة مواصلة عملية الإدماج المهني للشباب بإشراك كافة القطاعات -

أمطار مرتقبة يومي الاثنين والثلاثاء في شرق البلاد -

منصة رقمية خاصة بالمجتمع المدني قبل نهاية السنة -

المولد النبوي: حملة تحسيسية حول أخطار استعمال المواد النارية والمفرقعات -

البوليساريو: المهمة الرئيسية لبعثة المينورسو تظل تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي -

إنفلونزا موسمية: تأكيد على تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرضين للفيروس -

محكمة سيدي أمحمد: تأجيل النظر في قضية وزيرالاتصالات الأسبق موسى بن حمادي الى 9 نوفمبر -

إحياء اليوم الوطني للشجرة: المديريات الولائية للبيئة تنظم عمليات تشجير -

تأجيل محاكمة كريم طابو إلى 16 نوفمبر القادم و رفض رفع الرقابة القضائية -

تعديل الدستور: التركيز على أهمية مشاركة المواطنين في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل -

اليوم ال19 من الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور: الدعوة إلى إنجاح موعد الفاتح نوفمبر -

كورونا : الوزير الأول يحث المواطنين على مضاعفة اليقظة ومواصلة مكافحة الفيروس بكل حزم -

بيع بالتخفيض و جمع كتب تبرعات لبعث سوق الكتاب في ظل انتشار وباء كوفيد-19 -

اليوم الوطني للشجرة : تنظيم حملات تشجير واسعة بغرب البلاد -

إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع) -