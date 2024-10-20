الوزير الأول يشرف على تكريم المتفوقين الأوائل في بكالوريا 2020

وخلال هذا التقليد السنوي الذي احتضنه قصر الشعب، قام السيد جراد بتقليد المتفوقين الثلاثة الأوائل بالميداليات الذهبية، الفضية و البرونزية، كما تم تكريم المتفوقين الأوائل في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و كذا المتفوقين الأوائل حسب الشعب.
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وقد عرفت امتحانات شهادة البكالوريا للموسم الدراسي ( 2019 -2020 ) التي جرت ما بين 13 و 17 سبتمبر المنصرم، تحقيق نسبة نجاح بلغت 30ر55 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الممتحنين الناجحين 226016 فائزا.
و بتفصيل أكبر، بلغ عدد الناجحين بتقدير "ممتاز" 517 متفوق، في مقدمتهم الطالب صديق عبد الصمد من ولاية تلمسان، شعبة تقني-رياضي الذي افتك معدلا يبلغ 20ر19.
كما تم إحصاء 8733 فائز تحصل على تقدير "جيد جدا"، بالإضافة إلى 21088 ناجح بتقدير "جيد" و 42799 ناجح بتقدير قريب من الجيد.
للإشارة، جرت مراسم الحفل التكريمي بحضور مسؤولين سامين في الدولة و أعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى أولياء التلاميذ المتفوقين و ممثلي قطاع التربية من أساتذة و تنظيمات نقابية.