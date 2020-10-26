التعديل الدستوري/حملة: الدعوة إلى التحرك ضمن "جبهة موحدة"

قسنطينة - تناقلت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار اليوم الاثنين دعوة المتدخلين في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور إلى "التحرك ضمن جبهة موحدة" و إنجاح موعد الفاتح نوفمبر المقبل.

وفي هذا الصدد تناولت يومية "لاست ريبوبليكان" تصريح المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان من برج بوعريريج و الذي أكد بأن المجتمع المدني سيكون "الحليف الأول لاستقامة مؤسسات الدولة" بموجب مشروع التعديل الدستوري.

كما نقلت ذات الصحيفة دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي الموجهة لجميع شرائح المجتمع من أجل "المشاركة بكثافة" في استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل.

من جهتها تطرقت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" لبيان النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والذي تدعو من خلاله المواطنين إلى تزكية مشروع تعديل الدستور و إعطاء "أحسن مثال على التحضر و الوطنية".

وأعطت جريدة النصر الكلمة للسيد محمد الطيب حمدان و هو أستاذ في العلاقات الدولية و العلوم السياسية و الذي أفاد بأن مشروع التعديل الدستور "يؤسس لدولة عصرية و ديمقراطية في خدمة المواطن".

وعلاوة على ذلك تناولت عدة صحف منها النصر و سيبوس نيوز و جيجل الجديدة مقتطفات من تدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتلفزيون الجزائري و الإذاعة الوطنية و التي صرح فيها بأن مشروع تعديل الدستور "هو تصالح الجزائر مع ذاتها و تاريخها و طموحات أبنائها و بناتها" كما أنه "إعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال السنوات الأخيرة كادت أن تعصف بلحمة الوطن و تماسك الدولة و مؤسساتها".

كما نقلت يومية "لوكوتيديان دو كونستانتين" تصريح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة من ورقلة و الذي دعا إلى "إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام المتعلق بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور " و "التحلي بنكران الذات و تحكيم صوت العقل و ترجيح كفة المنطق السليم و المتزن بعيدا عن تغليب المصالح الشخصية الضيقة فلا مصلحة تسمو فوق مصلحة الوطن".