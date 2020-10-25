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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

 

الجزائر - سلم إرهابي نفسه, أمس السبت, للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه, يوم أمس 24 أكتوبر 2020, للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة", مشيرا الى أن الامر يتعلق بالمسمى "إدريسي أحمد ابن إدريسي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. الإرهابي كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وتأتي هذه النتائج --يضيف البيان-- "لتؤكد مرة أخرى على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني".

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إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 19:49     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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