إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست (وزارة الدفاع)

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي, سلم إرهابي نفسه, يوم أمس 24 أكتوبر 2020, للسلطات العسكرية بتمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة", مشيرا الى أن الامر يتعلق بالمسمى "إدريسي أحمد ابن إدريسي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009. الإرهابي كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".