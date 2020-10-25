جثمان المجاهد بلقاسم بوزيد يوارى الثرى بمقبرة تارشوين ببلدية تاكسلانت

تسليم الجوائز للفائزين في جائزة محمد ديب للأدب -

وهران : افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية -

سكيكدة : عملية ترميم واسعة قريبا لقصر مريم عزة -

مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات ومهام الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة -

احتفالات المولد النبوي الشريف: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر مخططا أمنيا -

الرابطة الأولى: شبيبة القبائل تواجه وديا فريق الناحية العسكرية الأولى يوم الثلاثاء بالبليدة -

دعوات لتعزيز ولاية المينورسو بآلية مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة -

مشروع التعديل الدستوري هو تصالح الجزائر مع ذاتها و تاريخها -

سكن ترقوي عمومي: دعوة المكتتبين لاستكمال الاجراءات تحسبا لاستلام المفاتيح -

منشطو الحملة الاستفتائية حول الدستور يكثفون من خرجاتهم الميدانية لتجنيد أوسع للمواطنين -

80 بالمائة من أجهزة الدفع الالكتروني عملية -

عطار: عدة مشاريع لربط مناطق ظل بالغاز والكهرباء -

اليوم ال18 من الحملة الاستفتائية: تعديل الدستور أولوية لإرساء دعائم دولة قوية -

نحو استحداث سوق وطنية للتمور بورقلة -

استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل -

الجزائر تجدد دعمها اللا مشروط للقضية الفلسطينية -

ألعاب البحر المتوسط 2022 : سجلنا بعض التأخر ونتمنى أن يتم الإسراع في وتيرة الأشغال -

الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: سمير كريم شاوش رئيسا جديدا -

ضرورة التحكم في تكنولوجية الاتصالات الحديثة حتى تؤدي الخدمة المنوطة بها أثناء الكوارث الطبيعية -