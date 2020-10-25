الحملة الإستفتائية : مشروع تعديل الدستور عامل "مؤسس'' لدولة ''حديثة و ديمقراطية"

و أوضح السيد حميدو خلال لقاء مع المجتمع المدني بدار الثقافة "محمد قاضي" نظم في إطار الحملة الإستفتائية "أن مشروع تعديل الدستور يكتسي أهمية كبيرة لأنه عامل مؤسس لدولة حديثة و ديمقراطية التي لا يهمش فيها أي مواطن''.
ويهدف هذا المشروع -يضيف الوزير- '' إلى إرساء ثقة المواطن بمؤسساته بهدف تقوية العلاقات بين الشعب و مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الحفاظ علي الهوية الوطنية و الحقوق من خلال تحقيق عدالة مستقلة و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص''.
و أكد السيد حميدو أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ''عازم على بناء جزائر جديدة مع و للشعب الجزائري حسب مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين '' .
وأشار الى ''أنه حان الوقت ليأخذ المواطنون مصيرهم بأيديهم من أجل بناء جزائر جديدة ، في ظل ضمانات حرية التعبير و الرأي و الحريات الفردية و الجماعية والتي يضمنها مشروع تعديل الدستور''.
كما دعا السيد حميدو خلال هذا اللقاء الحاضرين للتوجه و ''بكثافة '' في الفاتح نوفمبر القادم إلى صناديق الإقتراع للتصويت على مشروع تعديل الدستور و التي تشكل ''واحدة من المراحل الهامة في تاريخ الجزائر المعاصر'' .
و سينشط وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي عشية اليوم أيضا لقاء مماثلا بمدينة تاغيت (97 كلم جنوب بشار) و لقاء آخرا الإثنين بالبلدية الحدودية بني ونيف (110 كلم شمال بشار) ,وذلك في إطار الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.