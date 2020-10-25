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الحملة الإستفتائية : مشروع تعديل الدستور عامل "مؤسس'' لدولة ''حديثة و ديمقراطية"

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

بشار - أكد وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي محمد حميدو يوم الأحد بولاية بشار أن مشروع تعديل الدستور يعد عامل  "مؤسس" لدولة  ''حديثة و ديمقراطية ".

و أوضح السيد حميدو خلال لقاء مع المجتمع المدني بدار الثقافة "محمد قاضي" نظم في إطار الحملة الإستفتائية  "أن مشروع تعديل الدستور يكتسي أهمية كبيرة لأنه عامل مؤسس لدولة حديثة و ديمقراطية التي لا يهمش فيها أي مواطن''.

ويهدف هذا المشروع -يضيف الوزير- '' إلى إرساء ثقة المواطن بمؤسساته بهدف تقوية العلاقات بين الشعب و مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الحفاظ علي الهوية الوطنية و الحقوق من خلال تحقيق عدالة مستقلة و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص''.

و أكد السيد حميدو أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ''عازم على بناء جزائر جديدة مع و للشعب الجزائري حسب مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين '' .

وأشار الى ''أنه حان الوقت ليأخذ المواطنون مصيرهم بأيديهم من أجل بناء جزائر جديدة ،  في ظل ضمانات حرية التعبير و الرأي و الحريات الفردية و الجماعية والتي يضمنها مشروع تعديل الدستور''.

كما دعا السيد حميدو خلال هذا اللقاء الحاضرين للتوجه و ''بكثافة '' في الفاتح نوفمبر القادم إلى صناديق الإقتراع للتصويت على مشروع تعديل الدستور و التي تشكل  ''واحدة من المراحل الهامة في تاريخ الجزائر المعاصر'' .

و سينشط وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي عشية اليوم أيضا لقاء مماثلا بمدينة تاغيت (97 كلم جنوب بشار) و لقاء آخرا الإثنين بالبلدية الحدودية بني ونيف (110 كلم شمال بشار) ,وذلك في إطار الحملة الإستفتائية حول مشروع تعديل الدستور.

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:56
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الحملة الإستفتائية : مشروع تعديل الدستور عامل "مؤسس'' لدولة ''حديثة و ديمقراطية"
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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