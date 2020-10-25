وأوضح ذات المصدر ان المجلس الشعبي الوطني سيكون ممثلا بالنائب رحيم هشام في هذا المؤتمر الذي سينشطه نائب الامين العام للجمعية البرلمانية لحلف شمال الاطلسي. ميرسيا جيوانا.
المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال المؤتمر الافتراضي حول "الشراكات والتكنولوجيات المزعزة"
أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:46 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 8 مرات
الجزائر - يشارك المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين في أشغال المؤتمر الافتراضي الذي تنظمه الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي حول موضوع "الشراكات والتكنولوجيات المزعزة", حسب ما أورده يوم الأحد بيان للمجلس.
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