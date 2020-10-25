الحملة الاستفتائية: مشروع التعديل الدستوري يعطى دورا كبيرا للشباب في بناء الجزائر الجديدة

في هذا السياق ، كتبت يومية " الجمهورية" في مقال بعنوان " وفاز الشباب بمزايا الجزائر الجديدة " أن مشروع التعديل الدستوري أعطى الشباب مكانة بارزة من خلال إشراكه في تحمل المسئوليات على كافة المستويات ، وكذا تشجيعه على الاعتماد على النفس بخلق المبادرات الكفيلة بضمان مستقبله وخدمة وطنه ".
واعتبرت الجريدة الشباب " المستفيد الاول" من مشروع التعديل الدستوري ، "ليس فقط من خلال دسترة المجلس الأعلى للشباب ، وإنما من خلال التعديلات الدستورية التي تمنح الأولوية والأسبقية للشباب بحكم المسئولية التي وضعتها على عاتقه لتأطير المؤسسات الدستورية وبناء الجزائر الجديدة ".
ومن جهة أخرى، رصدت " الجمهورية " أراء الطلبة والتنظيمات الطلابية ،بمعسكر حول التعديلات الدستورية، و الذين ثمنوا دسترة الحراك الشعبي ودعوا الشباب الى المشاركة بقوة في إستفتناء الفاتح من نوفمبر المقبل. ومن جهتها ،عادت يومية " كاب أاوست" الناطقة بالفرنسية الى تصريح وسيط الجمهورية ، كريم يونس ، الجمعة الماضية بقسنطينة، الذي قال فيه بأن مشروع تعديل الدستوري يفتح "آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة " مبرزا أنه " سيسمح للبلاد بفتح صفحة جديدة ضمن مسار التشييد و تكريس سيادة وإرادة الشعب في إطار المساواة والعدالة بعيدا عن التجاوزات و جميع أشكال الفساد ".
كما تطرقت ذات الصحيفة الى ما تضمنته كلمة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ،الفريق السعيد شنقريحة، لدى زيارته أمس السبت الى الناحية العسكرية الثانية بوهران والتي أكد فيها أن الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها الجزائر هي "أولوية التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي والعودة للشعب ليعبر بصوته وبكل حرية وسيادة عن قناعته اتجاه التعديلات الدستورية".
أما جريدة " واست تريبين" الناطقة بالفرنسية ، فقد أشارت الى أن مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالزوايا و الجمعيات الدينية عيسى بلخضر ، أكد أمس لدى افتتاحه لقاء للجمعيات الدينية بالجزائر العاصمة أن المدارس و الجمعيات الدينية و الزوايا "يجب أن تكون مرجعية في مجال تعليم القرآن و تعزيز الوحدة الوطنية و الروح الوطنية ".
وأضافت الجريدة أنه بعد أن ذكر بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمجتمع المدني لاسيما الجمعيات الدينية ابرز عيسى بلخضر " أن الجزائر تستمد قوتها من ثوابتها و تاريخها و قيمها و من ثمة ضرورة استرجاع هذه الجمعيات الدينية لمكانتها داخل المجتمع المدني".