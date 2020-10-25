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مشروع تعديل دستور "تحد أملته طموحات الشعب"

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 08:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

قسنطينة - اعتبر رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، محمد اليزيد ملياني اليوم السبت بقسنطينة أن "مشروع تعديل الدستور يشكل تحديا أملته تحديات الشعب"، مؤكدا أن هذا المشروع سيضع البلاد على الطريق الصحيح.

وقال السيد ملياني في كلمة خلال لقاء تحسيسي في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور نظم بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، إن "التعديلات التي طرأت على الدستور تخص توازن السلطات وانخراط الشباب والمجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة واحترام الحقوق الأساسية والحريات".

وأكد السيد ملياني خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلي هذه المنظمة المهنية على مستوى الولايات "نحن على مشارف مرحلة جديدة في تاريخ بلادنا سيكون الشعب خلالها مدعوا لتوحيد الصفوف والتجند في الفاتح من نوفمبر المقبل للمشاركة في تشييد الجزائر الجديدة".

من جهته، اعتبر الأستاذ عصام بن هوادك من كلية الحقوق لجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) أن مشروع تعديل الدستور قد جاء بعديد الالتزامات، لاسيما تعزيز الشفافية في تسيير الشأن العام وضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحماية الاقتصاد الوطني وكذا تعزيز دور المجتمع المدني فضلا عن ضمان التوازن الاقتصادي والاجتماعي في مناطق الظل ومحاربة البيروقراطية.

وذكر ذات المسؤول أن الجزائر تواجه مرحلة حاسمة تتميز لاسيما بظرف صحي استثنائي وانهيار أسعار النفط.

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مشروع تعديل دستور "تحد أملته طموحات الشعب"
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 08:34     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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