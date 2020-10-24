الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أهم ما جاء في تصريحات منشطي الحملة في يومها الثامن عشر

- نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان من وهران: "مشروع التعديل الدستوري سيمكن من تحقيق العودة إلى الشرعية الشعبية لتحصين السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني".
- وزير الموارد المائية، أرزقي براقي من العاصمة : "أن وثيقة الدستور لجديد ستكون لبنة أولى في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة".
- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من باتنة: "قرار مشاركة جبهة التحرير الوطني والتصويت على مشروع الدستور الجديد جاء استجابة للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب الجزائري في الحراك الأصيل ليوم 22 فبراير الماضي ومطالبته بالتغيير."
- الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، مبارك خالفة من قسنطينة : "مسؤولياتنا كمواطنين من أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء والمجتمع المدني وممثلي مختلف التنظيمات والفئات تكمن في التجند جميعا من أجل الإقبال على صناديق الاستفتاء بقوة لدعم هذا الاستفتاء".
- وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة من تيبازة : "مشروع تعديل الدستور كوثيقة يضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة".
- رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل من العاصمة :"حان الوقت ليساهم المواطن، مساهمة قوية في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وهذا لبناء دولة قوية، دولة للأجيال القادمة وليست لمرحلة أو مراحل".
-الأمين العام لحزب النور الجزائري، بدر الدين بلباز من الشلف: "الوثيقة الدستورية تضمنت عدة مواد تعطي دورا أكبرا وفعالا لفئة الشباب الذين يعدون اليوم القاطرة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها بناء الجزائر الجديدة".
-رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني من سطيف: "التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة".
- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي،الطيب زيتوني، من الجزائر العاصمة : "التصويت ب+ نعم+ على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم حتى نتمكن من بناء جزائر جديدة قوامها التطور".
- وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو من جيجل : أن مشروع تعديل الدستور "يعد بيانا لشهادة عقد الوفاء بين جيل التحرير والجيل الحالي".
- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، من برج بوعريريج : "الجزائر في حركية كبيرة والدستور الجديد سيمنح كل ذي حق حقه والمرتبة التي يصبو إليها".
- رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء عبد الكريم خضري من إيليزي : "المشاركة القوية بنعم في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل تأسيس عهد جديد يلبي طموحات المجتمع الجزائري".
- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطة الزهراء زرواطي من غرداية : مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي يعد "إصلاحا للانحرافات التي ارتكبت سابقا".
-الأمين العام لحزب الخط الأصيل، عبد الرحمان سلام من الشلف: "التصويت على مشروع تعديل الدستور واجب وطني وبداية التغيير الذي ينشده المواطن".
- رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية، عادل غبولي، من العاصمة : "التعديلات التي أتى بها مشروع الدستور الجديد ترسخ حرية الابداع الفكري بكل أبعاده العلمية و الفنية و كذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي".
- وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة من معسكر: "مشروع تعديل الدستور يضمن الحفاظ على وحدة الوطن و يعمل على صون حقوق المواطن".