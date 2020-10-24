الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور: أهم ما جاء في تصريحات منشطي الحملة في يومها الثامن عشر

الجزائر - أهم ما جاء من تصريحات وأقوال لشخصيات سياسية وممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت، اليوم السبت، تنشيط اليوم ال 18من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور، المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل:

- نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان من وهران: "مشروع التعديل الدستوري سيمكن من تحقيق العودة إلى الشرعية الشعبية لتحصين السيادة الوطنية وحماية القرار الوطني".

- وزير الموارد المائية، أرزقي براقي من العاصمة : "أن وثيقة الدستور لجديد ستكون لبنة أولى في عملية بناء أسس الجزائر الجديدة".

- الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من باتنة: "قرار مشاركة جبهة التحرير الوطني والتصويت على مشروع الدستور الجديد جاء استجابة للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب الجزائري في الحراك الأصيل ليوم 22 فبراير الماضي ومطالبته بالتغيير."

- الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، مبارك خالفة من قسنطينة : "مسؤولياتنا كمواطنين من أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء والمجتمع المدني وممثلي مختلف التنظيمات والفئات تكمن في التجند جميعا من أجل الإقبال على صناديق الاستفتاء بقوة لدعم هذا الاستفتاء".

- وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة من تيبازة : "مشروع تعديل الدستور كوثيقة يضمن تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض لبناء جزائر جديدة ومتجددة".

- رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل من العاصمة :"حان الوقت ليساهم المواطن، مساهمة قوية في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وهذا لبناء دولة قوية، دولة للأجيال القادمة وليست لمرحلة أو مراحل".

-الأمين العام لحزب النور الجزائري، بدر الدين بلباز من الشلف: "الوثيقة الدستورية تضمنت عدة مواد تعطي دورا أكبرا وفعالا لفئة الشباب الذين يعدون اليوم القاطرة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها بناء الجزائر الجديدة".

-رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني من سطيف: "التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد سيقضي على الممارسات البيروقراطية والمظالم السابقة ويكرس دولة القانون والحق والقانون والحريات والمؤسسات المنتخبة".

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي،الطيب زيتوني، من الجزائر العاصمة : "التصويت ب+ نعم+ على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم حتى نتمكن من بناء جزائر جديدة قوامها التطور".

- وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو من جيجل : أن مشروع تعديل الدستور "يعد بيانا لشهادة عقد الوفاء بين جيل التحرير والجيل الحالي".

- الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، من برج بوعريريج : "الجزائر في حركية كبيرة والدستور الجديد سيمنح كل ذي حق حقه والمرتبة التي يصبو إليها".

- رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء عبد الكريم خضري من إيليزي : "المشاركة القوية بنعم في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل تأسيس عهد جديد يلبي طموحات المجتمع الجزائري".

- رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطة الزهراء زرواطي من غرداية : مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي يعد "إصلاحا للانحرافات التي ارتكبت سابقا".

-الأمين العام لحزب الخط الأصيل، عبد الرحمان سلام من الشلف: "التصويت على مشروع تعديل الدستور واجب وطني وبداية التغيير الذي ينشده المواطن".

- رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية، عادل غبولي، من العاصمة : "التعديلات التي أتى بها مشروع الدستور الجديد ترسخ حرية الابداع الفكري بكل أبعاده العلمية و الفنية و كذا الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي".

- وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة من معسكر: "مشروع تعديل الدستور يضمن الحفاظ على وحدة الوطن و يعمل على صون حقوق المواطن".