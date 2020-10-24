Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استفتاء الفاتح نوفمبر "فرصة لبناء الجزائر الجديدة"   

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

باتنة - اعتبر مشاركون في أشغال لقاء وطني حول دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية احتضنته اليوم السبت دار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بباتنة أن استفتاء الفاتح نوفمبر المقبل يعد "فرصة لبناء الجزائر الجديدة".

وأكد متدخلون جاؤوا من عدة ولايات الوطن في اللقاء الذي بادر إلى تنظيمه "منتدى الأوراس للتضامن والتنمية" أن هذه الوثيقة "لما تضمنته من إيجابيات تعد جامعة لكل الجزائريين".

وأضاف المتدخلون ومنهم أساتذة جامعيون، أن "التعديلات الجديدة التي أقرها هذا الدستور هي مكسب كبير للجزائريين لذا يعد من الضروري الالتفاف حوله من أجل المساهمة في الجزائر التي ضحى من أجلها الشهداء ويطمح إليها الجزائريون اليوم".

وركزت المداخلات التي ألقيت في هذا اللقاء الذي تميز بحضور قوي لرؤساء الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، على الأبعاد التي تضمنها مشروع تعديل الدستور للفاتح نوفمبر المقبل والمتمثلة خاصة في دسترة بيان أول نوفمبر 1954 وكذا غلق منافذ استغلال الثوابت الوطنية واحترام القيم فضلا عن تلك المواد التي تضمن الحريات وتعزز دور المجتمع المدني في المشاركة السياسية.

ودعا متدخلين إلى ضرورة التعبئة والتجند وتحفيز المواطنين بجدوى الإقبال المكثف على صناديق الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر وهذا ما يعزز قوة ووحدة البلاد مؤكدين على أن الجزائري بيده اليوم وسيلة التغيير والتعبير عن قناعاته بحرية في هذا الموعد.

وأشار رئيس المنتدى، فيصل بن إبراهيم، أن المبادرة تهدف إلى شرح مشروع تعديل الدستور ودعوة الجمعيات وممثلي المجتمع المدني للانخراط في هذا المسعى من خلال دعوتهم المواطنين للمشاركة بقوة في الاستفتاء.

واختتم اللقاء بالإعلان عن تأسيس لتكتل الجمعيات والكفاءات الوطنية (الآفاق الواعدة) ومن المنتظر أن يكون فضاء لكل الجمعيات وأطياف المجتمع المدني للانخراط في الحياة السياسية وخدمة الوطن كما أكده أحد أعضاء مؤسسين المنتدى وناشط جمعوي في باتنة فوزي بن عائشة.

كلـمات مفتـاحيــة :
استفتاء الفاتح نوفمبر "فرصة لبناء الجزائر الجديدة"   
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 19:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.24

نجاح موعد أول نوفمبر المقبل ''سينقل الجزائر نحو مرحلة جديدة"   (غويني)

20.10.24

عبد العزيز بلعيد يدعو إلى المشاركة بكثافة في استفتاء أول نوفمبر المقبل

20.10.24

عطار: عدة مشاريع لربط مناطق ظل بالغاز والكهرباء

20.10.24

اليوم ال18 من الحملة الاستفتائية: تعديل الدستور أولوية لإرساء دعائم دولة "قوية"

20.10.24

نحو استحداث سوق وطنية للتمور بورقلة

20.10.24

استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل

الأكثــر قـراءة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.22

فتح أكثر من 91 ألف منصب تشغيل في 2021

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون