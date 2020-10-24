استفتاء الفاتح نوفمبر "فرصة لبناء الجزائر الجديدة"   

عطار: عدة مشاريع لربط مناطق ظل بالغاز والكهرباء -

اليوم ال18 من الحملة الاستفتائية: تعديل الدستور أولوية لإرساء دعائم دولة قوية -

استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل -

الجزائر تجدد دعمها اللا مشروط للقضية الفلسطينية -

ألعاب البحر المتوسط 2022 : سجلنا بعض التأخر ونتمنى أن يتم الإسراع في وتيرة الأشغال -

الاتحادية الجزائرية للإنقاذ والإسعاف ونشاطات الغوص البحري: سمير كريم شاوش رئيسا جديدا -

ضرورة التحكم في تكنولوجية الاتصالات الحديثة حتى تؤدي الخدمة المنوطة بها أثناء الكوارث الطبيعية -

إيلاء الجمعيات الدينية المكانة التي تستحقها في المجتمع المدني -

أوفرفست يجدد تأكيد التزام منظمة الأمم المتحدة بتعزيز التعددية -

إيصال الكهرباء: تأجيل دفع مستحقات مشاريع الفلاحين والمؤسسات المصغرة إلى مرحلة الإنتاج -

كرة القدم: تحضيرات المنتخبات الوطنية للشباب محور اجتماع زطشي والمديرية الفنية الوطنية -

كورونا: 250 إصابة جديدة، 144 حالة شفاء و 10 وفيات -

رئيس الجمهورية يؤكد أنه يواصل عمله عن بعد إلى غاية نهاية حجره الصحي الطوعي -

دعوة إلى مشاركة قوية في الاستفتاء لإرساء دعائم دولة ليست ظرفية -

برنامج كابدال يطلق حاضنته الثانية للمشاريع الجمعوية على مستوى 8 بلديات نموذجية -

وهران: الإطاحة بعصابة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات -

الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة هي التعديل الدستوري -

الرابطة الجزائرية الأولى: إلغاء مباراة اتحاد الجزائر- اتحاد بسكرة لأسباب صحية -

سياسة التعنت والهروب إلى الأمام تثبت محاولات المغرب التنصل من مسؤولياته اتجاه الشعب الصحراوي -