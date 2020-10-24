التصويت على مشروع تعديل الدستور "واجب وطني وبداية التغيير"

وصرح عبد الرحمان سلام على هامش نشاط جواري وتحسيسي وسط مدينة الشلف حول مشروع تعديل الدستور، أن " التصويت على هذه الوثيقة الدستورية هو واجب وطني وبداية التغيير الذي ينشده المواطن الجزائري".
وأبرز الأمين العام لحزب الخط الأصيل أن " تلبية نداء الواجب الوطني من خلال التصويت بقوة سيقف في وجه المغرضين الذين ينادون بالمقاطعة"، مشيرا إلى ان رفض هذه الوثيقة الدستورية يعني العودة إلى دستور 2016.
واسترسل قائلا : " التغيير يكون تدريجيا ولا نستطيع أن نرفض مشروع تعديل الدستور بسبب بعض المواد التي نختلف فيها (..) لقد وضعنا الجزائر فوق كل اعتبار وسنصوت بنعم تفاديا للعودة لدستور 2016".
كما ثمن ما ورد في مشروع تعديل الدستور لاسيما بالنسبة لتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية وإعطاء صلاحيات أوسع لهيئات المراقبة وكذا التوازن بين السلطات.
ودعا الأمين العام لحزب الخط الأصيل المواطنين للمشاركة في استحقاق الفاتح من نوفمبر المقبل و"تزكية هذه الوثيقة الدستورية حاليا، على أن يتم مراجعتها وتغيير ما هو غير لائق خلال قادم السنوات".