Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

التصويت على مشروع تعديل الدستور "واجب وطني وبداية التغيير"

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرات

الشلف - اعتبر الأمين العام لحزب الخط الأصيل، عبد الرحمان سلام، اليوم السبت بالشلف، أن التصويت على مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل، هو "واجب وطني وبداية التغيير".

وصرح عبد الرحمان سلام على هامش نشاط جواري وتحسيسي وسط مدينة الشلف حول مشروع تعديل الدستور، أن " التصويت على هذه الوثيقة الدستورية هو واجب وطني وبداية التغيير الذي ينشده المواطن الجزائري".

وأبرز الأمين العام لحزب الخط الأصيل أن " تلبية نداء الواجب الوطني من خلال التصويت بقوة سيقف في وجه المغرضين الذين ينادون بالمقاطعة"، مشيرا إلى ان رفض هذه الوثيقة الدستورية يعني العودة إلى دستور 2016.

واسترسل قائلا : " التغيير يكون تدريجيا ولا نستطيع أن نرفض مشروع تعديل الدستور بسبب بعض المواد التي نختلف فيها (..) لقد وضعنا الجزائر فوق كل اعتبار وسنصوت بنعم تفاديا للعودة لدستور 2016".

كما ثمن ما ورد في مشروع تعديل الدستور لاسيما بالنسبة لتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية وإعطاء صلاحيات أوسع لهيئات المراقبة وكذا التوازن بين السلطات.

ودعا الأمين العام لحزب الخط الأصيل المواطنين للمشاركة في استحقاق الفاتح من نوفمبر المقبل و"تزكية هذه الوثيقة الدستورية حاليا، على أن يتم مراجعتها وتغيير ما هو غير لائق خلال قادم السنوات".

كلـمات مفتـاحيــة :
التصويت على مشروع تعديل الدستور "واجب وطني وبداية التغيير"
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 18:58     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 2 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.24

التصويت على مشروع تعديل الدستور "واجب وطني وبداية التغيير"

20.10.24

ضرورة التحكم في تكنولوجية الاتصالات الحديثة حتى تؤدي الخدمة المنوطة بها أثناء الكوارث…

20.10.24

إيلاء الجمعيات الدينية المكانة التي تستحقها في المجتمع المدني

20.10.24

مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة للجزائر الجديدة (وزير منتدب)

20.10.24

أوفرفست يجدد تأكيد التزام منظمة الأمم المتحدة بتعزيز التعددية

20.10.24

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يدعو من باتنة للتصويت بقوة لصالح مشروع تعديل الدستور

الأكثــر قـراءة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق