مشروع تعديل الدستور سيكون انطلاقة للجزائر الجديدة (وزير منتدب)

برج بوعريريج - عبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، اليوم السبت ببرج بوعريريج، عن تفاؤله بخصوص نجاح عملية الاقتراع على مشروع تعديل الدستور يوم 1 نوفمبر المقبل، معتبرا أنه "سيكون الانطلاقة الحقيقية لبناء جزائر جديدة".

وقال السيد بلميهوب، عقب لقائه مع فعاليات المجتمع المدني الذي احتضنته دار الثقافة "محمد بوضياف" ببرج بوعريريج، "انه قد لمس لدى جميع المتدخلين روح المسؤولية وكذا مدى تعلق اطياف المجتمع بإنجاح الموعد الانتخابي المقبل".

وأضاف في هذا الصدد : "الجزائر في حركية كبيرة والدستور الجديد سيمنح كل ذي حق حقه والمرتبة التي يصبو إليها".

وأكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف أن "المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ستجد حلها في الدستور الجديد من خلال القوانين المطروحة للاستفتاء والتي ستكون منبع الحلول التي ستعالج كل المشاكل المطروحة".

كما دعا الشعب الجزائري الى "التحلي بروح المسؤولية للحفاظ على اركان الدولة من خلال التصويت بنعم على الدستور الجديد، الذي يهدف إلى بناء جزائر جديدة".

وقد استهل الوزير المنتدب زيارته للولاية بالإشراف على عملية واسعة للتشجير بعاصمة الولاية، كما قام بزيارة لقرية اولاد سيدي عمر ببلدية سيدي مبارك شرق الولاية، التي تعتبر منطقة ظل حيث قام بتدشين ملعب جواري واطلع على وضعية المشاريع التنموية.

كما استمع الى انشغالات المواطنين التي تمحورت حول التموين بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء الريفية وشق الطرقات، حيث وعد بأخذها بعين الاعتبار بمعية السلطات المحلية حسب الأولوية مع تعهده بانها "ستجد حلا نهائي قبل نهاية السنة الجارية".