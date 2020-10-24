الغرفة الوطنية للموثقين: انتخاب الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي 

الجزائر - تم اليوم السبت انتخاب الأعضاء الجدد للمكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للموثقين، برئاسة الأستاذ بن ونان رضا، حسب ما أفاد به بيان لذات المنظمة.

وأوضح ذات المصدر أن الغرفة الوطنية للموثقين عقدت اجتماعا بحضور ثلثي أعضائها، تم خلاله "انتخاب الأستاذ بن ونان رضا رئيسا للغرفة الوطنية، والأستاذ وزاني حاتم أمينا عاما والأستاذ بهاز علال أمينا للمال"، وذلك بعد أن تم "سحب الثقة" من أعضاء المكتب التنفيذي السابق وهم على التوالي كل من "رئيس الغرفة الوطنية السابق الأستاذ مزعاش منير والأمين العام السابق الأستاذ عبد اللاوي عبد القادر وأمين المال السابق الأستاذ راكن محمود".

كما تم خلال ذات الاجتماع، "تنصيب مندوبي الغرفتين الجهويتين لموثقي الوسط والغرب لدى الغرفة الوطنية"، وهم بالنسبة لغرفة الوسط كل من "فتيس كمال، وزاني حاتم، ينون محمد، مزيان حكيم، بهاز علال، شارف الطاهر ومداني محمد"، أما بالنسبة لغرفة الغرب فهم "بن عربة محمد أمين، دحماني محمد و أقنيحناي عبد النور".