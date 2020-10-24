المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين تدعو إلى المشاركة بقوة في الاستفتاء

وأكد السيد خالفة، خلال تجمع نشطه بدار الثقافة "مالك حداد" في إطار الحملة الاستفتائية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أن "التصويت لمشروع تعديل الدستور سيكون بمثابة الجامع والشامل لمختلف شرائح المجتمع لتكفل بشؤونهم".
وقال في ذات السياق : "مسؤولياتنا كمواطنين من أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء والمجتمع المدني وممثلي مختلف التنظيمات والفئات تكمن في التجند جميعا من أجل الإقبال على صناديق الاستفتاء بقوة لدعم هذا الاستفتاء".
واعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بأن هذا المشروع "جامع وشامل لكل القضايا التي لها علاقة بالوطن والمواطن"، مذكرا من جهة أخرى انه من خلال الديباجة "تم ذكر بيان أول نوفمبر ورجالات نوفمبر ورجالات الحركة الوطنية".
وذكر ذات المتدخل بأن إجراء الاستفتاء المقبل "يندرج في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ توليه رئاسة البلاد".
وبشأن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، أشاد ذات المتحدث بالأبعاد التاريخية لشهر نوفمبر بالنسبة للجزائريين كونه –كما قال- "مرتبط بالمسار النضالي والكفاحي لهم".
كما تحدث مبارك خالفة عن التحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البلاد اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أبنائها وبناتها وكل المخلصين للدفاع عن الوحدة الوطنية والثوابت الوطنية التي اقرها بيان أول نوفمبر 1954 وتضمنتها التعديلات الدستورية.