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رئيس الجمهورية يؤكد أنه يواصل عمله عن بعد إلى غاية نهاية حجره الصحي الطوعي

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 17:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
رئيس الجمهورية يؤكد أنه يواصل عمله عن بعد إلى غاية نهاية حجره الصحي الطوعي

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أنه يواصل عمله عن بعد إلى غاية نهاية الحجر الصحي الطوعي الذي دخل فيه وذلك لمدة خمسة أيام، مطمئنا الجزائريين بأنه "بخير وعافية".

وكتب الرئيس تبون في تغريدة نشرها عبر حاسبه الرسمي على تويتر، "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا.

وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر".

 إقرأ أيضا: كورونا: الطاقم الطبي الرئاسي ينصح الرئيس تبون بمباشرة "حجر صحي طوعي" لمدة خمسة أيام

وتضرع رئيس الجمهورية إلى "المولى عز وجل، أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان نشرته في وقت سابق من نهار اليوم، أن الطاقم الطبي لرئاسة الجمهورية نصح السيد تبون ب"مباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام، ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

آخر تعديل على السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 17:52
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رئيس الجمهورية يؤكد أنه يواصل عمله عن بعد إلى غاية نهاية حجره الصحي الطوعي
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 17:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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