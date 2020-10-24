رئيس الجمهورية يؤكد أنه يواصل عمله عن بعد إلى غاية نهاية حجره الصحي الطوعي

وكتب الرئيس تبون في تغريدة نشرها عبر حاسبه الرسمي على تويتر، "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي، لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا.
وأطمئنكم أخواتي وإخواني أنني بخير وعافية وإنني أواصل عملي عن بعد إلى نهاية الحجر".
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وتضرع رئيس الجمهورية إلى "المولى عز وجل، أن يعافي جميع المصابين ويحفظ جزائرنا الحبيبة من كل بلاء".
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بيان نشرته في وقت سابق من نهار اليوم، أن الطاقم الطبي لرئاسة الجمهورية نصح السيد تبون ب"مباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام، ابتداء من 24 أكتوبر 2020".