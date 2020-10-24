بسكرة: الدعوة إلى ضرورة اغتنام فرصة التغيير

بسكرة - دعا اليوم السبت ببسكرة متدخلون في لقاء تحسيسي حول مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم أول نوفمبر المقبل إلى ضرورة اغتنام فرصة التغيير من خلال تزكية الدستور.

وابرز في هذا السياق الحقوقي طارق عمارة في مداخلة له بأن الدعوة إلى التغيير تنتج عن القرارات الهامة والحاسمة التي يتم اتخاذها من السلطات العليا للبلاد لإحداث التغيير المنشود ومشروع التعديل الدستوري من ضمنها، مؤكدا بأن تحديد مستقبل الأجيال هو مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع بالذهاب إلى الصناديق وإبداء الرأي بكل حرية.

وأضاف انه إذا كان الفاتح من نوفمبر فرصة لانطلاقة جديدة فانه من غير المنطقي ترك صناديق الاقتراع فارغة وتحميل المسؤولية للغير في حين تم منح أفراد الشعب المجال واسعا لإبداء رأيه، مشيرا إلى أنه لا يجب ترك الفرصة للهيئات والتنظيمات التي تحاول الهيمنة على الدول من بوابة الدستور لحساب مصالحها.

من جهته أكد الباحث السياسي مبارك معمري بأن الدستور الجديد الذي يستجيب لمطالب الحراك الشعبي لإحداث التغيير بمثابة دعامة أساسية يجب تقويتها لتنظيم سيرورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لضمان استقرار الدولة، لافتا الانتباه انه لا يكمن تحقيق الحريات وتكريس التداول الديمقراطي إلا من خلال دستور يعمل أيضا على بناء الدولة الوطنية وإبعاد شبح الأزمات مستقبلا.

وفي تدخله أكد الأمين الولائي للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين علي علية انه إذا كان الجميع ينادي بضرورة عدم التنكر لرسالة الشهداء وتلقين العالم بأن الجزائر قادرة على تجاوز كل المحن فان الفاتح من نوفمبر القادم هو المحطة الأهم للمواطن المسؤول ليبرز انه محافظ على مكتسبات دولته وقادر على الذهاب بعيدا في إحداث التغيير وانجاز بناء متين لأسس الجزائر الجديدة.

للإشارة فان هذا اللقاء التحسيسي حول الاستفتاء المزمع إجراؤه في الفاتح من نوفمبر المقبل نظمته الأمانة الولائية لأبناء المجاهدين بقاعة الاطلس بعاصمة الولاية وحضره إلى جانب أبناء المجاهدين ممثلو جمعيات محلية من بلديات الولاية.