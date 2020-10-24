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مشروع تعديل الدستور: "إعطاء دور كبير للشباب، تجسيد لجزائر جديدة"

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

الشلف - اعتبر الأمين العام لحزب النور الجزائري، بدر الدين بلباز، اليوم السبت بالشلف أن "إعطاء دور كبير للشباب" في مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي خلال الفاتح من نوفمبر المقبل، هو "تجسيد للجزائر الجديدة".

وصرح الأمين العام لحزب النور الجزائري على هامش نشاط جواري وتحسيسي بمدينة الشلف، حول مشروع تعديل الدستور في إطار فعاليات اليوم الثامن عشر من الحملة الاستفتائية، أن "الوثيقة الدستورية تضمنت عدة مواد تعطي دورا أكبرا وفعالا لفئة الشباب الذين يعدون اليوم القاطرة الحقيقية التي تأخذ على عاتقها بناء الجزائر الجديدة".

وأبرز بلباز أن مشروع تعديل الدستور جاء "توافقيا جامعا لكل الجزائريين وتضمن عدة مواد كانت من مطالب الحراك الشعبي" ، داعيا بالمناسبة إلى الخروج بقوة يوم الفاتح نوفمبر والتصويت على هذه الوثيقة الدستورية.

كما دعا مختلف فئات المجتمع للإطلاع على مشروع تعديل الدستور والحكم عليه بدل الانسياق وراء دعوات المقاطعة والرفض من أطراف أزعجتها المكتسبات والتغييرات التي جاءت بها هذه الوثيقة الدستورية.

وشهد النشاط الجواري للأمين العام لحزب النور الجزائري "تجاوبا ملفتا" من قبل المواطنين الذين استمعوا لمختلف الشروحات التي قدمها هذا الأخير، لاسيما فيما يتعلق بمحور الحقوق والحريات الأساسية وكذا أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية في ظل تفعيل دوره.

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مشروع تعديل الدستور: "إعطاء دور كبير للشباب، تجسيد لجزائر جديدة"
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:55     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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