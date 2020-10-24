Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الحملة الاستفتائية: التصويت بـ"نعم" على الدستور يمكننا من بناء جزائر جديدة قوامها التطور

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الحملة الاستفتائية: التصويت بـ&quot;نعم&quot; على الدستور يمكننا من بناء جزائر جديدة قوامها التطور

الجزائر - دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم حتى "نتمكن من بناء جزائر جديدة قوامها التطور".

وأوضح السيد زيتوني خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات الشراقة بالعاصمة، أنه "لابد أن ننتخب ب+نعم+ على الدستور يوم الاستفتاء من أجل المبادئ السامية التي جاءت بها هذه الوثيقة وحتى نسير في طريق بناء جزائر جديدة قوامها التطور".

وأشار في ذات السياق، إلى أن التحضير لهذا المشروع "تم بجدية كبيرة بداية من تنصيب لجنة خبراء خرجت بمسودة كان فيها نقاش كبير وطرحت بإيجابياتها وسلبياتها للنقاش ووزعت على الطبقة السياسية، النخب، المجتمع المدني وكل فئات المجتمع الجزائري قبل أن يصادق عليها البرلمان لتصبح مشروعا سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم"، مضيفا أن هذا المشروع "سيحدث نقلة نوعية بما جاء به من تعزيز للحريات والحقوق وفصل بين السلطات واستجابة لمطالب الشعب الجزائري التي عبر عنها في حراك 22 فبراير المبارك".

وبالمناسبة ذكر السيد زيتوني بأن مشروع الدستور" استجاب لعديد المطالب الشعبية وكرس النظام الجمهوري للبلاد، كما حصن في مواد صماء رموز الهوية الوطنية التي لا نقاش فيها وعزز دور المجتمع المدني بهدف بناء جزائر عصرية"، لافتا إلى أنه "كرس أيضا الفصل بين السلطات وحدد العهدات الرئاسية كما عزز استقلالية القضاء وأجهزة الرقابة لحماية ممتلكات الدولة والقضاء على المال الفاسد".

كما أشار إلى أن وثيقة الدستور "فخر لنا كونها تضم 45 مادة متعلقة بالحريات منها 22 مادة جديدة وهو ما يعتبر نقلة نوعية نحو جزائر جديدة، كما أنها حافظت على مبادئ السياسة الخارجية للجزائر المبنية على دعم القضايا العادلة وعدم التدخل في شؤون الدول".

واعتبر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن حراك 22 فبراير "كان الانطلاقة نحو ميلاد جزائر جديدة ومحطة فاصلة في تاريخها حيث استطاع بفضل مرافقة الجيش الوطني الشعبي أن يضع أولى الخطوات نحو مرحلة جديدة والمتمثلة في الانتخابات الرئاسية اختار فيها الشعب رئيسه بكل حرية وديمقراطية".

وبذات المناسبة، دعا الجزائريين إلى "عدم الاصغاء للأصوات الداعية إلى عدم المشاركة في الاستفتاء"، محذرا من "محاولات لضرب وحدة الجزائريين وتفرقتهم باستخدام رمزو الهوية"، حيث أكد في هذا الصدد أن "الاختلاف الموجود في المجتمع الجزائري لابد أن يكون أساسا لتطوره وليس لتفرقته وضرب وحدته".

آخر تعديل على السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 16:01
كلـمات مفتـاحيــة :
الحملة الاستفتائية: التصويت بـ"نعم" على الدستور يمكننا من بناء جزائر جديدة قوامها التطور
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.24

مشروع تعديل الدستور: "إعطاء دور كبير للشباب، تجسيد لجزائر جديدة"

20.10.24

تزكية مشروع التعديل الدستوري : ضمان لتكريس مؤسسات الدولة لخدمة الشعب (غويني)

20.10.24

"تسهيلات كبيرة" وفرتها الدولة لفائدة رواد البحث العلمي

20.10.24

الحملة الاستفتائية: التصويت بـ"نعم" على الدستور يمكننا من بناء جزائر جديدة قوامها التطور

20.10.24

إيليزي : المشاركة "القوية" ب"نعم" في الفاتح نوفمبر لتأسيس "عهد جديد"

20.10.24

مستغانم: توقيف شخص متورط في تزوير وثائق لاقتناء قوارب للهجرة غير الشرعية

الأكثــر قـراءة

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.22

الحملة الاستفتائية: مشروع التعديل الدستوري يكرس قدوم الجزائر الجديدة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون