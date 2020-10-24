Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليزي : المشاركة "القوية" ب"نعم" في الفاتح نوفمبر لتأسيس "عهد جديد"

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات

إيليزي - دعا رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء، عبد الكريم خضري اليوم السبت من إيليزي إلى المشاركة القوية ب"نعم" في الإستفتاء على مشروع تعديل الدستور يوم الفاتح نوفمبر القادم من أجل تأسيس "عهد جديد يلبي طموحات المجتمع الجزائري".

وأوضح السيد خضري خلال تنشيطه ندوة حول " الذاكرة والهوية الوطنية في شرح شروع تعديل الدستور" ، أن المواطنين مدعوين للتوجه "بقوة" إلى صناديق الإقتراع والتصويت " لفائدة مشروع تعديل الدستور من أجل بناء جمهورية جديدة التي حلم بها الشهداء".

واعتبر مشروع تعديل الدستور بمثابة "حجر أساس لبناء وطن يسع الجميع في كنف العدالة الإجتماعية والمساواة في إطار دولة القانون التي يكفلها الدستور الجديد".

وأوضح ذات المتحدث أن منظمته ساهمت بعديد المقترحات في صياغة مشروع تعديل الدستور ومن بينها دسترة بيان أول نوفمبر كمرجعية تاريخية وطنية لكل الجزائريين ، وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف السيد عبد الكريم خضري أن مشروع تعديل الدستور منح مساحة تشاركيه "واسعة" للمجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي ومرافقة الدولة والجماعات المحلية في تحقيق التنمية ، وهذا ما ترجمه – كما أضاف-- استحداث مرصد وطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية.

واختتم رئيس المنظمة الوطنية للمحافظة على الذاكرة وتبليغ رسالة الشهداء تدخله في هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة عثمان بالي بإيليزي، بالتأكيد على أن الجزائر مقبلة على توجه جديد يرسم معالم وطن ينشده الجميع أساسه القيم والمبادئ.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيليزي : المشاركة "القوية" ب"نعم" في الفاتح نوفمبر لتأسيس "عهد جديد"
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 15:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.24

مشروع تعديل الدستور: "إعطاء دور كبير للشباب، تجسيد لجزائر جديدة"

20.10.24

تزكية مشروع التعديل الدستوري : ضمان لتكريس مؤسسات الدولة لخدمة الشعب (غويني)

20.10.24

"تسهيلات كبيرة" وفرتها الدولة لفائدة رواد البحث العلمي

20.10.24

الحملة الاستفتائية: التصويت بـ"نعم" على الدستور يمكننا من بناء جزائر جديدة قوامها التطور

20.10.24

إيليزي : المشاركة "القوية" ب"نعم" في الفاتح نوفمبر لتأسيس "عهد جديد"

20.10.24

مستغانم: توقيف شخص متورط في تزوير وثائق لاقتناء قوارب للهجرة غير الشرعية

الأكثــر قـراءة

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية: مشروع التعديل الدستوري يكرس قدوم الجزائر الجديدة

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة