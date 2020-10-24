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مشروع الدستور الجديد سيكون اللحمة الجامعة للأمة الجزائرية

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 13:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرات

البليدة - قال مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية البليدة, كمال بلعسل, يوم السبت أن مشروع الدستور الجديد المعروض للإستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل سيكون اللحمة الجامعة للأمة الجزائرية لأنه يحافظ على الدين الاسلامي و الهوية الوطنية.

و أوضح السيد بلعسل في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تكريمي لحفظة القرآن الكريم و الحديث الشريف أن" مشروع الدستور المعدل سيجمع الأمة الجزائرية ويوحدها أكثر فأكثر لأنه يضمن الحفاظ على الدين الاسلامي و الهوية الوطنية".

وأضاف ذات المسؤول أن الدستور المعدل يتضمن في طياته مواد تحفظ العدل والمساواة و الهوية الوطنية والدين الإسلامي و المرجعية الوطنية، داعيا الحضور من أئمة ومشايخ ومنتسبي قطاع الشؤون الدينية إلى الإنتخاب بنعم يوم الإستفتاء.

واعتبر المتحدث أن الإنتخابات هي طريقة ناجعة من طرق بناء الأوطان وأن مشروع الدستور هو الذي سيشكل الجزائر الجديدة و يشيد أسسها المتينة.

و تم خلال هذا الإحتفال الذي نظم بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي إحتضنته قاعة مسجد الكوثر بوسط المدينة وحضره والي الولاية كمال نويصر تكريم الفائزين بالمراتب الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم و الحديث الشريف.

كما تخلل هذا الإحتفال عدة نشاطات ثقافية و دينية و إلقاء أشعار و أناشيد تتغنى بسيرة خير الأنام محمد عليه الصلاة و السلام.

آخر تعديل على السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 13:57
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع الدستور الجديد سيكون اللحمة الجامعة للأمة الجزائرية
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 13:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 14 مرة   شارك

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