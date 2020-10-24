مشروع الدستور الجديد سيكون اللحمة الجامعة للأمة الجزائرية

و أوضح السيد بلعسل في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تكريمي لحفظة القرآن الكريم و الحديث الشريف أن" مشروع الدستور المعدل سيجمع الأمة الجزائرية ويوحدها أكثر فأكثر لأنه يضمن الحفاظ على الدين الاسلامي و الهوية الوطنية".
وأضاف ذات المسؤول أن الدستور المعدل يتضمن في طياته مواد تحفظ العدل والمساواة و الهوية الوطنية والدين الإسلامي و المرجعية الوطنية، داعيا الحضور من أئمة ومشايخ ومنتسبي قطاع الشؤون الدينية إلى الإنتخاب بنعم يوم الإستفتاء.
واعتبر المتحدث أن الإنتخابات هي طريقة ناجعة من طرق بناء الأوطان وأن مشروع الدستور هو الذي سيشكل الجزائر الجديدة و يشيد أسسها المتينة.
و تم خلال هذا الإحتفال الذي نظم بمناسبة المولد النبوي الشريف والذي إحتضنته قاعة مسجد الكوثر بوسط المدينة وحضره والي الولاية كمال نويصر تكريم الفائزين بالمراتب الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم و الحديث الشريف.
كما تخلل هذا الإحتفال عدة نشاطات ثقافية و دينية و إلقاء أشعار و أناشيد تتغنى بسيرة خير الأنام محمد عليه الصلاة و السلام.