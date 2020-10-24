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مشروع تعديل الدستور "بداية التغيير في الجزائر الجديدة"

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات

 

الشلف - اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للوفاء بالعهد, بوعلام ليماني, يوم السبت بالشلف أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل هو "بداية التغيير في الجزائر الجديدة".

وقال ليماني خلال لقاء نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي بالشلف في إطار فعاليات اليوم الثامن عشر من الحملة الاستفتائية, أن مشروع تعديل الدستور هو "بداية التغيير في الجزائر الجديدة باعتبار أن الدستور هو أعلى قانون في الدولة ومن المنتظر أن تتبعه قوانين عضوية أخرى منظمة في شتى المجالات".

ورافع رئيس جمعية الوفاء بالعهد لصالح "المشاركة بقوة" في استحقاق الفاتح من نوفمبر المقبل, معتبرا أن التصويت ب "نعم" هو " صفحة جديدة لبناء جزائر جديدة يكون فيها الكل سواسية ويسود العدل وتنتهي فيها ممارسات سابقة أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة".

واسترسل قائلا: " الجزائر أمانة الشهداء, فحافظوا عليها وشاركوا في التغيير وبناء الجزائر الجديدة من خلال التصويت ب نعم لصالح مشروع تعديل الدستور".

كما عرج ليماني في معرض حديثه على تضحيات جيش التحرير الوطني وصولا إلى دور الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على البلاد ومساهمته في بناء الجزائر الجديدة, وكذا موقف الجزائر الثابت بخصوص القضية الفلسطينية.

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مشروع تعديل الدستور "بداية التغيير في الجزائر الجديدة"
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 13:20     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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