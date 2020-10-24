الحملة الاستفتائية : الدعوة إلى تزكية مشروع التعديل الدستوري

و كشفت يومية "لاست ريبوبليكان" بأنه بعد مرور أسبوعين من اللقاءات و النقاشات عاد منشطو الحملة الاستفتائية للحديث عن الأهم و أجمعوا على الدعوة إلى التصويت بكثافة و لصالح مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل.
و في هذا الصدد نقلت ذات الجريدة تصريحات رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من ولاية أم البواقي و الذي قال "نعم إن هذا الدستور أفضل بكثير عن سابقيه" داعيا إلى التصويت لصالح التعديل الدستوري "الذي سيجسد التغيير المنشود".
كما نقلت ذات الصحيفة تصريحات رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي من بسكرة و كذا رئيسة حزب تاج من باتنة ورئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمن عرعار من قالمة التي دعوا فيها إلى الاتحاد و التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري.
من جهتها تناولت جريدة النصر التجمع الشعبي الذي نشطه رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من أم البواقي و كذا تجمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من ولاية المسيلة و زيارة وسيط الجمهورية كريم يونس إلى قسنطينة.
و كشفت الصحيفة بأن هؤلاء المسؤولين السياسيين تحدثوا عن الطابع التوافقي للدستور الجديد و الآفاق التي تفتحها هذه الوثيقة في حال تزكيتها من طرف الشعب من أجل تشييد الجزائر الجديدة.
كما تناولت يوميات جيجل الجديدة و "لوبوفينسيال" و الأصيل و النصر كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الموجهة للصحفيين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة و التي أشاد من خلالها باحترافية الصحفيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
و الذي أضاف "يحق لصحافتنا دون عقد و لامغالاة أن تلقن دروسا في المهنية و الاحترافية لصحافة بعض الدول التي تدعي الريادة في مجال حرية الصحافة لكنها في الحقيقة تتخذ من حرية التعبير شعارا أجوفا".