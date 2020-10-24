الحملة الاستفتائية : الدعوة إلى تزكية مشروع التعديل الدستوري

قسنطينة - أفادت الصحف الصادرة بولايات شرق البلاد في أعدادها لنهار يوم السبت بأنه بعد انقضاء أسبوعين من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور سيطرت الدعوة إلى تزكية المشروع على خطابات منشطي هذه الحملة.

و كشفت يومية "لاست ريبوبليكان" بأنه بعد مرور أسبوعين من اللقاءات و النقاشات عاد منشطو الحملة الاستفتائية للحديث عن الأهم و أجمعوا على الدعوة إلى التصويت بكثافة و لصالح مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل.

و في هذا الصدد نقلت ذات الجريدة تصريحات رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من ولاية أم البواقي و الذي قال "نعم إن هذا الدستور أفضل بكثير عن سابقيه" داعيا إلى التصويت لصالح التعديل الدستوري "الذي سيجسد التغيير المنشود".

كما نقلت ذات الصحيفة تصريحات رئيس حزب الحرية و العدالة بالنيابة جمال بن زيادي من بسكرة و كذا رئيسة حزب تاج من باتنة ورئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" عبد الرحمن عرعار من قالمة التي دعوا فيها إلى الاتحاد و التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري.

من جهتها تناولت جريدة النصر التجمع الشعبي الذي نشطه رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد من أم البواقي و كذا تجمع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من ولاية المسيلة و زيارة وسيط الجمهورية كريم يونس إلى قسنطينة.

و كشفت الصحيفة بأن هؤلاء المسؤولين السياسيين تحدثوا عن الطابع التوافقي للدستور الجديد و الآفاق التي تفتحها هذه الوثيقة في حال تزكيتها من طرف الشعب من أجل تشييد الجزائر الجديدة.

كما تناولت يوميات جيجل الجديدة و "لوبوفينسيال" و الأصيل و النصر كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الموجهة للصحفيين بمناسبة اليوم الوطني للصحافة و التي أشاد من خلالها باحترافية الصحفيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

و الذي أضاف "يحق لصحافتنا دون عقد و لامغالاة أن تلقن دروسا في المهنية و الاحترافية لصحافة بعض الدول التي تدعي الريادة في مجال حرية الصحافة لكنها في الحقيقة تتخذ من حرية التعبير شعارا أجوفا".