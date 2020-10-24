مشروع تعديل الدستور : عطار يدعو شباب حاسي مسعود الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع

و على هامش زيارة عمل و تفقد الى منطقة حاسي مسعود, دعا السيد عطار مواطني هذه المدينة الواقعة بجنوب الوطن, الى التعبير بحرية, يوم 1 نوفمبر, حول مشروع التعديل الدستوري, مؤكدا أن القانون الأساسي الجديد يسمح بتحقيق " تغيير حقيقي" وأنه " يستجيب للمطالب التي تم التعبير عنها خلال مظاهرات الحراك".
و خلال قيامه بنشاط جواري بإحدى الشوارع الرئيسية بالمدينة النفطية, تجاذب وزير الطاقة مطولا أطراف الحديث مع الشباب بخصوص الموعد الانتخابي المقبل و كذا رهاناته.
و أشار السيد عطار بقوله أن "مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي يكفل احترام حريات و حقوق الموطنين و كذا تكفل حقيقي بالشباب", مضيفا أنه "ينبغي التوجه للاقتراع . فرئيس الجمهورية سبق و أن قال أن الشعب هو سيد القرار بشأن المشروع و أنه مستعد لأي قرار سيتخذ في هذا المنحى".
و في رده على شباب المدينة حول فرصة التصويت على التعديل الدستوري, أبرز وزير الطاقة أن الوثيقة الجديدة تتضمن أحكام تعزز دور المجتمع المدني و مكافحة الفساد", مضيفا أن " عهد شراء الأصوات قد ولى. فالمجالس البرلمانية و البلدية تنبع من القاعدة".
كما شدد وزير الطاقة على رهان هذا الاقتراع الذي سيضع حدا للبيروقراطية و سيحرر المبادرات. و قد طرح الشباب مشاكل مرتبطة بالسكن و الشغل.