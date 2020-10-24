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مشروع تعديل الدستور : عطار يدعو شباب حاسي مسعود الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 10:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

حاسي مسعود - دعا وزير الطاقة, عبد المجيد عطار , يوم الجمعة, مواطني مدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة, الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع, في الفاتح نوفمبر المقبل, للتصويت لصالح مشروع تعديل الدستور, مبرزا أن هذا الموعد يشكل منعطفا في حياة البلد.

و على هامش زيارة عمل و تفقد الى منطقة حاسي مسعود, دعا السيد عطار مواطني هذه المدينة الواقعة بجنوب الوطن, الى التعبير بحرية, يوم 1 نوفمبر, حول مشروع التعديل الدستوري, مؤكدا أن القانون الأساسي الجديد يسمح بتحقيق " تغيير حقيقي" وأنه " يستجيب للمطالب التي تم التعبير عنها خلال مظاهرات الحراك".

و خلال قيامه بنشاط جواري بإحدى الشوارع الرئيسية بالمدينة النفطية, تجاذب وزير الطاقة مطولا أطراف الحديث مع الشباب بخصوص الموعد الانتخابي المقبل و كذا رهاناته.

و أشار السيد عطار بقوله أن "مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي يكفل احترام حريات و حقوق الموطنين و كذا تكفل حقيقي بالشباب", مضيفا أنه "ينبغي التوجه للاقتراع . فرئيس الجمهورية سبق و أن قال أن الشعب هو سيد القرار بشأن المشروع و أنه مستعد لأي قرار سيتخذ في هذا المنحى".

و في رده على شباب المدينة حول فرصة التصويت على التعديل الدستوري, أبرز وزير الطاقة أن الوثيقة الجديدة تتضمن أحكام تعزز دور المجتمع المدني و مكافحة الفساد", مضيفا أن " عهد شراء الأصوات قد ولى. فالمجالس البرلمانية و البلدية تنبع من القاعدة".

كما شدد وزير الطاقة على رهان هذا الاقتراع الذي سيضع حدا للبيروقراطية و سيحرر المبادرات. و قد طرح الشباب   مشاكل مرتبطة بالسكن و الشغل.

آخر تعديل على السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 10:29
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مشروع تعديل الدستور : عطار يدعو شباب حاسي مسعود الى التوجه بقوة الى صناديق الاقتراع
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 10:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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