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تنظيم ملتقي وطني "في نوفمبر المقبل" حول دور و مهام وسيط الجمهورية

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات

قسنطينة - صرح وسيط الجمهورية كريم يونس اليوم الجمعة من قسنطينة بأنه سيتم "في شهر نوفمبر المقبل" تنظيم ملتقى وطني حول دور ومهام وسيط الجمهورية كآلية جديدة لتنظيم الدولة.

وأوضح كريم يونس في تصريح صحفي على هامش زيارة مقر المندوبية الولائية التي يشرف عليها بأن "هذا الموعد سيتناول دور و وظيفة الوسيط في مجال احترام الحقوق والحريات من طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تضمن الخدمة العمومية".

وبعد أن ذكر بأن المهمة الرئيسية للهيئة التي يشرف عليها تتمثل أساسا في محاربة البيروقراطية و جميع أشكال الانتهاكات أوضح السيد يونس بأنه تم "تحويل أزيد من 4300 شكوى رفعها مواطنون إلى الهيئات المعنية من أجل حلها" .

وفي هذا السياق صرح وسيط الجمهورية بأنه استقبل إلى حد الساعة حوالي 2800 مواطن مؤكدا التزام هيئته بتحسين علاقة المؤسسات والإدارات العمومية مع المواطن من خلال "تعزيز التواصل والتبادل على المستوى المحلي على وجه الخصوص".

وبعد أن أكد بأن هيئته أدمجت تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تسيير الوساطة نوه السيد يونس بالجهود التي تبذلها مندوبية قسنطينة في هذا المجال.

وأوضح ذات المسؤول بأنه يعول "كثيرا" على المندوبين المحليين لإنجاح المهام الموكلة للهيئة لا سيما فيما يتعلق بالعمل على نقل الشكاوى و إيجاد حلول لانشغالات المواطنين.

وخلال زيارته إلى قسنطينة ترحم وسيط الجمهورية بمقبرة وسط المدينة على روح الراحل المؤرخ و المختص في علم الاجتماع عبد المجيد مرداسي.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم ملتقي وطني "في نوفمبر المقبل" حول دور و مهام وسيط الجمهورية
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

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