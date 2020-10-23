مشروع تعديل الدستور يفتح "آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة"

واعتبر وسيط الجمهورية لدى إلقائه كلمة خلال اجتماع عمل بمقر المندوبية الولائية للهيئة التي يشرف عليها بأن هذا "المشروع سيسمح للجزائر بفتح صفحة جديدة ضمن مسار التشييد و تكريس سيادة وإرادة الشعب في إطار المساواة والعدالة بعيدا عن التجاوزات و جميع أشكال الفساد".
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وفي هذا السياق أعرب وسيط الجمهورية عن رغبته في "رؤية المواطن يتحمل دوره و يتوجه للتصويت على هذه الوثيقة، المبادرة للتغيير و التي من شأنها تلبية انشغالاته".
كما سلط السيد كريم يونس الضوء على ضرورة شرح ومناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي "يوحد المواطنين من جميع الأطياف ويمنح تأشيرة المرور نحو التغيير" .