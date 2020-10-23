Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع تعديل الدستور يفتح "آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة"

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
مشروع تعديل الدستور يفتح &quot;آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة&quot;

قسنطينة - صرح وسيط الجمهورية كريم يونس يوم الجمعة من ولاية قسنطينة بأن مشروع تعديل الدستور المطروح  للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يفتح "آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة" .

واعتبر وسيط الجمهورية لدى إلقائه كلمة خلال اجتماع عمل بمقر المندوبية الولائية للهيئة التي يشرف عليها بأن هذا "المشروع سيسمح للجزائر بفتح صفحة جديدة ضمن مسار التشييد و تكريس سيادة وإرادة الشعب في إطار المساواة والعدالة بعيدا عن التجاوزات و جميع أشكال الفساد".

إقرأ أيضا:     تنظيم ملتقي وطني "في نوفمبر المقبل" حول دور و مهام وسيط الجمهورية

وفي هذا السياق أعرب وسيط الجمهورية عن رغبته في "رؤية المواطن يتحمل دوره و يتوجه للتصويت على هذه الوثيقة، المبادرة للتغيير و التي من شأنها تلبية انشغالاته".

كما سلط السيد كريم يونس الضوء على ضرورة شرح ومناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي "يوحد المواطنين من جميع الأطياف ويمنح تأشيرة المرور نحو التغيير" .

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 20:06
كلـمات مفتـاحيــة :
مشروع تعديل الدستور يفتح "آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة"
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 19:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.23

حادثة فرن حقل المرق: عطار يتفقد وضع الحقل

20.10.23

تنظيم ملتقي وطني "في نوفمبر المقبل" حول دور و مهام وسيط الجمهورية

20.10.23

مشروع تعديل الدستور يفتح "آفاقا واعدة لبناء الجزائر الجديدة"

20.10.23

الدعوة إلى إنشاء منظمة غير حكومية للمرافعة من أجل استقلال الشعب الصحراوي

20.10.23

تعديل الدستور: منشطو الحملة الاستفتائية يشددون على أهمية الدعم الشعبي لهذا المشروع

20.10.23

الشلف: توقيف شخصين من مدبري رحلات الهجرة غير الشرعية بعين مران

الأكثــر قـراءة

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون

20.10.20

غرداية/صناعة تقليدية : "ركود" الزربية التقليدية بسبب تراجع التسويق

20.10.22

الحملة الاستفتائية: مشروع التعديل الدستوري يكرس قدوم الجزائر الجديدة

20.10.20

الحملة الاستفتائية : التصويت لصالح التعديل الدستوري سيسمح ب"ازدهار الطاقات"