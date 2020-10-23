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حزب الكرامة: مشروع تعديل الدستور يعد "محطة مهمة في تاريخ الجزائر"

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

غليزان - إعتبر رئيس حزب الكرامة بالنيابة محمد الداوي يوم الجمعة بغليزان أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل يعد "محطة مهمة في تاريخ الجزائر وتؤسس لقطيعة مع ممارسات الماضي ".

و أبرز السيد الداوي خلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الاستفتائية بدار الشباب "بلجيلالي حماني" أن هذا الاستحقاق "يؤسس لمرحلة جديدة و جزائر جديدة ، تجعل من الشعب مقررا لدستور بلاده ، و تجسد إرادته الشعبية في التغيير" .

وأشار الى أن " المعركة الحقيقة للجزائر الآن هي معركة القوانين التي ستنبثق من الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل كون الدستور عبارة عن محاور كبيرة ل ابد على المواطن قراءتها قراءة دقيقة بدل انتقادها و الحكم على مواد الدستور مسبقا " .

و بخصوص اختيار الفاتح نوفمبر موعدا لتنظيم الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور أشاد المتحدث بالأبعاد التاريخية لشهر نوفمبر و خصوصيته كونه -كما قال - " مرتبط بانتصارات الجزائريين التي حققت في هذا الشهر المبارك الذي يشهد التاريخ لأحداثه".

ودعا محمد الداوي المواطنين الى المشاركة بكل قوة في هذا الاستفتاء والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها كل الجزائريين.

كلـمات مفتـاحيــة :
حزب الكرامة: مشروع تعديل الدستور يعد "محطة مهمة في تاريخ الجزائر"
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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