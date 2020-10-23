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حادثة المعلمة بوهران: الوالي يستقبل المعلمة سيديا مرابط

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
حادثة المعلمة بوهران: الوالي يستقبل المعلمة سيديا مرابط

وهران - استقبل والي وهران اليوم الخميس المعلمة سيديا مرابط من المدرسة الابتدائية "بن زرجب" لعاصمة الولاية إثر الحادثة التي وقعت خلال طرحها أمام ذات المسؤول لنقائص تخص هذه المدرسة أمس الاربعاء بمناسبة الدخول المدرسي, حسبما علم لدى مصالح الولاية.

وأشارت السيدة مرابط عقب استقبالها من طرف والي ولاية وهران أن المدرسة الابتدائية وأساتذتها ستحظى بالتفاتة في سياق التكفل بانشغالاتها مع العلم أنه جرى اليوم تجديد طاولات وكراسي المدرسة المذكورة.

وأبرزت نفس المعلمة أنها لم تكن تقصد من وراء استعمال عبارة "العهد الاستعماري" أثناء طرحها لانشغالات المؤسسة التربوية "أي إهانة بل كانت تعبير مجازي من أجل إبراز حالة وقدم الأثاث " .

كما عبرت عن تشكراتها لكل من تضامن معها إثر هذه الحادثة من أستاذة وجمعيات وأولياء التلاميذ معبرة عن أمنيتها في أن تكون المدرسة الابتدائية وإطاراتها محل اهتمام من أجل مصلحة التلاميذ.

و كان الوزير الأول, عبد العزيز جراد, في وقت سابق عقب على هذه الحادثة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل .

و كتب السيد جراد في تغريدة على حسابه في +تويتر+: "أرفض رفضا قاطعا إهانة المعلم, وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا", موجها "تحية شكر وتقدير للمعلمة".

كما أعرب  بدوره وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود اليوم عن رفضه "القاطع" لإهانة المعلم, داعيا كافة المسؤولين التابعين لقطاعه للترفع عن هذه الممارسات

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حادثة المعلمة بوهران: الوالي يستقبل المعلمة سيديا مرابط
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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