تربية: تحديد رزنامة الاختبارات الفصلية على فترتين

ويأتي هذا القرار نظرا للطابع الاستثنائي للسنة الدراسية الحالية , وفق ذات المصدر.

وحسب هذه الرزنامة يتم تنظيم اختبارات الفصل الأول من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع المستويات من 28 فبراير إلى 4 مارس 2021.

أما اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي انطلاقا من 13 يونيو بالنسبة للسنوات ( الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، و ابتداء من الفاتح يونيو بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي.