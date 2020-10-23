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تربية: تحديد رزنامة الاختبارات الفصلية على فترتين

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
تربية: تحديد رزنامة الاختبارات الفصلية على فترتين

الجزائر - قررت وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس ، توحيد فترات إجراء الاختبارات الفصلية على فترتين، بالنسبة للاطوار التعليمية الثلاث خلال السنة الدراسية 2020 -2021 لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ  الفرص بين التلاميذ، حسب ما جاء في رزنامة الاختبارات للوزارة.

ويأتي هذا القرار نظرا للطابع الاستثنائي للسنة الدراسية الحالية  , وفق ذات المصدر.

وحسب هذه الرزنامة يتم تنظيم اختبارات الفصل الأول من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي  في جميع المستويات من 28 فبراير إلى 4 مارس 2021.

أما اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي  انطلاقا من 13 يونيو بالنسبة للسنوات ( الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، و ابتداء من الفاتح يونيو بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي.

وتجرى اختبارات الفصل الثاني من مرحلة التعليم المتوسط في نفس التاريخ (13 يونيو) بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط. وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي  حدد تاريخ اختبارات الفصل الثاني من  13 إلى 17 يونيو 2021 للسنتين الأولى والثانية.

أما بخصوص الأقسام المعنية بالامتحانات الرسمية الوطنية فحددت ابتداء من1 يونيو 2021،للسنة الخامسة ابتدائي وأيام 7 و 8 و 9 يونيو للسنة الرابعة من مرحلة التعليم المتوسط، و من 6 إلى 10 يونيو لمستوى الثالثة ثانوي.

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تربية: تحديد رزنامة الاختبارات الفصلية على فترتين
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:01     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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