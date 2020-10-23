تربية: تحديد رزنامة الاختبارات الفصلية على فترتين

ويأتي هذا القرار نظرا للطابع الاستثنائي للسنة الدراسية الحالية , وفق ذات المصدر.
وحسب هذه الرزنامة يتم تنظيم اختبارات الفصل الأول من مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع المستويات من 28 فبراير إلى 4 مارس 2021.
أما اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي انطلاقا من 13 يونيو بالنسبة للسنوات ( الأولى والثانية والثالثة والرابعة)، و ابتداء من الفاتح يونيو بالنسبة للسنة الخامسة ابتدائي.
وتجرى اختبارات الفصل الثاني من مرحلة التعليم المتوسط في نفس التاريخ (13 يونيو) بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط. وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي حدد تاريخ اختبارات الفصل الثاني من 13 إلى 17 يونيو 2021 للسنتين الأولى والثانية.
أما بخصوص الأقسام المعنية بالامتحانات الرسمية الوطنية فحددت ابتداء من1 يونيو 2021،للسنة الخامسة ابتدائي وأيام 7 و 8 و 9 يونيو للسنة الرابعة من مرحلة التعليم المتوسط، و من 6 إلى 10 يونيو لمستوى الثالثة ثانوي.