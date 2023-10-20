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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الموافقة على 17 طلب اعتماد مؤقت من وسائل إعلام أجنبية

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 14:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر-أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, مساء اليوم الخميس, أنها وافقت على سبعة عشر (17) طلب اعتماد مؤقت من بين خمسة و عشرين (25) من قبل وسائل إعلام أجنبية ابدت رغبتها في تغطية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020.

و جاء في بيان للسلطة تلقت "واج" نسخة منه أنه "في إطار التحضيرات القائمة للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لأول نوفمبر 2020، و وفقا للمهام المخولة لها طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، سيما المادة 49 منه، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنها قد وافقت على سبعة عشر (17) طلب اعتماد مؤقت من بين خمسة و عشرين (25) طلب تلقتها خلال الفترة الممتدة من  الأحد 11 أكتوبر 2020 إلى غاية الخميس 22 أكتوبر 2020 من قبل وسائل إعلام أجنبية ابدت رغبتها في تغطية الاستفتاء حول تعديل الدستور ليوم أول نوفمبر 2020".

و في هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "اتخذت كامل التدابير اللازمة لتسهيل أداء الفرق الإعلامية المعتمدة في مهام تغطية مجريات الاستفتاء".

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الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور: الموافقة على 17 طلب اعتماد مؤقت من وسائل إعلام أجنبية
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 14:51     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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